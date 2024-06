Le défenseur Thomas Meunier a regretté jeudi en conférence de presse la réaction «disproportionnée» des supporters belges qui avaient copieusement sifflé les Diables Rouges après le match nul (0-0) face à l'Ukraine mercredi à Stuttgart.

Thomas Meunier a regretté jeudi en conférence de presse la réaction des supporters belges. IMAGO/Photo News

AFP Nicolas Larchevêque

«Je trouve dommages ces réactions disproportionnées, tant au niveau des supporters que des commentaires. On doit avoir un discours fédérateur. Rien que le slogan de la Belgique est ‘L'union fait la force’. Les critiques doivent être constructives, sinon on n'ira nulle part», a-t-il déclaré.

Mercredi, les Belges ont joué la montre en fin de match afin d'assurer leur qualification via un match nul alors qu'une victoire leur aurait offert la première place de groupe et un tableau plus ouvert et d'éviter de rencontrer la France dès les 1/8 de finale.

«L'objectif principal était tout de même la qualification. Il ne faut pas l'oublier, on n'a pas fini dernier de groupe. On ne joue pas un match de football pour viser le nul ou la troisième place. On joue pour finir premier, on a un groupe ambitieux», a assuré le défenseur de Trabzonspor, passé notamment par le Paris Saint-Germain et Dortmund.

«Tous très heureux de jouer la France»

«Dans l'équipe, on est tous très heureux de jouer l'équipe de France. C'est clairement un match de gala, et ce sera un plaisir de tout donner pendant 90 minutes. Ils ont une ressource de talents exceptionnelle. Maintenant, la France a terminé deuxième, c'est que tout n'était pas parfait non plus», a ajouté l'ancien Parisien.

Indisponible depuis le début du tournoi en raison d'une blessure musculaire, Meunier affirme aller mieux et aimerait «faire partie du groupe pour affronter les Bleus».