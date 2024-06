Un joueur du Portugal entre dans la légende !

Le défenseur central du Portugal Pepe, qui est âgé de 41 ans et 113 jours, va devenir mardi le joueur le plus âgé à participer à un match de l'Euro, quand la Seleçao va affronter la République tchèque à Leipzig (21h00) pour la première journée du groupe F de l'Euro-2024.

Pepe est devenu mardi le joueur le plus âgé à participer à un match de l'Euro. IMAGO/BSR Agency

AFP Gregoire Galley

Le précédent record était détenu par le gardien de but hongrois Gabor Kiraly, qui avait 40 ans et 86 jours quand il a joué face à la Belgique lors de l'Euro-2016. Mardi à Leipzig, l'inusable Pepe sera titulaire au sein d'une défense à trois aux côtés de Diogo Dalot et Ruben Dias.

Cristiano Ronaldo, qui a de son côté 39 ans et quatre mois, sera lui aussi titulaire. Pepe et lui sont les deux joueurs de champ les plus âgés à participer à un match de l'Euro.

S'il marque face à la République tchèque, ou lors d'un des autres matches du Portugal, «CR7» deviendra le buteur le plus âgé de l'histoire du Championnat d'Europe.

Le record est actuellement détenu par l'Autrichien Ivica Vastic, qui avait 38 ans et huit mois quand il a marqué face à la Pologne à l'Euro-2008.