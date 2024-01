Quatre jours après son 12e Trophée des champions, le Paris SG entame sa campagne de Coupe de France dimanche (20h45) contre la modeste équipe de Revel avec en ligne de mire un titre qui lui a échappé lors des deux dernières éditions.

le Paris SG de Luis Enrique entame sa campagne de Coupe de France dimanche (20h45). IMAGO/ABACAPRESS

En battant de manière convaincante Toulouse (2-0) mercredi au Parc des Princes, le Paris SG a resserré sa domination sur le foot français, lui qui est déjà leader confortable au mitan de la Ligue 1.

Mais la Coupe de France, titre bien plus prestigieux que le Trophée des champions, est une autre paire de manches. Le PSG s'y est fait surprendre deux saisons d'affilée en se faisant éliminer dès les 8e de finale. En 2021, par l'OGC Nice aux tirs aux buts (0-0, 5-6 t.a.b.). En 2022, par l'Olympique de Marseille au Vélodrome (2-1).

Des résultats qui tranchent avec la domination quasi sans partage du club sur la Coupe de France de 2015 à 2018 (quatre titres d'affilée), puis avec deux autre titres en 2020 et 2021, en passant par une finale en 2019 perdue aux tirs aux buts contre Rennes.

«La Coupe de France est un de nos objectifs de la saison», «nous savons son importance», a prévenu Luis Enrique, le coach arrivé l'été dernier. Cette année le premier obstacle, en 32e de finale, est le club amateur de Revel en Haute-Garonne, pensionnaire de Régional 1. Luis Enrique, si enclin à l'expérimentation, n'alignera sans doute pas tous ses meilleurs joueurs.

«Kylian tu trembles»

Kylian Mbappé, lui, a été courtisé directement sur les réseaux sociaux par les enfants supporters de Revel qui lui ont demandé dans une vidéo de jouer le match.

Pour ce match «qui dépasse tous nos rêves», «on sait que tu trembles à l’idée de te déplacer à Revel. Sûrement que tu n’en dors pas la nuit», ironisent-ils. «Mais nous, on souhaiterait ta présence pour cette rencontre le dimanche 7 janvier à 20 h 45. Ce soir-là on ne rigolera pas.»

Luis Enrique a éludé samedi en conférence de presse: «Cela pourrait être l'opportunité idéale pour que (Kylian Mbappé) se repose mais aussi pour qu'il continue à jouer pour garder la forme».

Revel? «Ils ne sont pas professionnels mais amateurs, (...) il est évident qu'il y a une différence très significative (avec le PSG), mais ce type de match peut mal tourner si on ne le prend pas au sérieux», a dit le technicien espagnol.

Au poste de gardien, on sait déjà que Gianluigi Donnarumma ne jouera pas, puisqu'il n'a pas été annoncé dans le groupe qui fera le déplacement. Après des semaines de mal au dos, Keylor Navas devrait enfin être titularisé; l'ancien taulier des cages, avant l'arrivée de l'Italien en 2021, a pour la dernière fois joué en juillet 2023, en match de préparation.

Le match devrait aussi être l'occasion de donner de la confiance à la recrue Lucas Beraldo en défense centrale. Le Brésilien a été acclamé par le public lors de sa rentrée sur le terrain mercredi. Et il pourrait être utilisé dans les prochaines semaines pour remplacer Milan Skriniar, sorti blessé contre Toulouse, et qui va être opéré de la cheville la semaine prochaine à Doha.

Ce sera aussi le premier match d'absence pour le latéral marocain Achraf Hakimi et le milieu offensif sud-coréen Lee Kang-in, partis avec leurs sélections respectives en Coupe d'Afrique et Coupe d'Asie. Le premier est indispensable depuis le début de saison tandis que le second est régulièrement titularisé ces dernières semaines.