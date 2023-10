Un week-end de foot européen qui s'annonce riche en émotions : en Espagne, le FC Barcelone reçoit le Real Madrid pour un Clásico au sommet, l'Angleterre se prépare au derby Manchester United - Manchester City et l'Italie aux chocs Inter - Roma et Naples - Milan.

Jude Bellingham s'apprête à vivre son premier Clásico. IMAGO/Pressinphoto

Espagne : Clasico pour le trône

Les deux géants, le FC Barcelone (3e, 24 points) et le Real Madrid (1er, 25 points), s'affrontent samedi (16h15) pour la première fois au stade olympique de Montjuïc à Barcelone.

Le direct: FC Barcelona - Real Madrid CF sa 28.10. 16:00 - 18:15 ∙ blue Sports Live ∙ Le direct: FC Barcelona - Real Madrid CF Louer avec tv.blue.ch tv.blue.ch

L'événement commence dans: 19h et 46min 39sec

Malgré une alerte lors du succès à Braga (2-1) en Ligue des champions mardi, le prodige anglais Jude Bellingham, meilleur buteur du championnat (8 buts), qui marche sur l'eau depuis son arrivée au Real, a assuré qu'il serait bien présent, prêt à faire de ce classique le sien.

Frappé par une hécatombe de blessés, le Barça, seule équipe toujours invaincue en Liga, espère les retours du buteur vedette Robert Lewandowski et de ses maîtres à jouer Pedri et Frenkie de Jong. Les Blaugrana miseront de nouveau sur leurs jeunes pépites Gavi, Alejandro Balde, Lamine Yamal et Fermin Lopez, étincelant face au Shaktar mardi (2-1).

Les Catalans de Gérone, surprenant deuxièmes à égalité avec le Real, auront l'occasion de mettre la pression sur les deux cadors contre le Celta Vigo vendredi (21h00).

L'Atlético d'Antoine Griezmann, en grande forme, affrontera Alavés dimanche (21h00), espérant profiter d'un faux-pas de l'un de ses concurrents dans la course au titre pour monter sur le podium.

Angleterre : avantage Tottenham, derby de Manchester

Qui l'eût cru ? Si pâle la saison dernière, Tottenham attaque vendredi (21h00) contre Crystal Palace la dixième journée de Premier League avec le costume de leader, deux points devant l'ogre Manchester City qui, dimanche (16h30), dispute le derby chez United.

Les Spurs ont opéré un redressement spectaculaire avec Ange Postecoglou, adepte d'un football offensif à l'opposé d'Antonio Conte. James Maddison (cinq passes décisives) inspire une équipe orpheline de Harry Kane, formant un duo tonitruant avec Heung-Min Son (sept buts).

Le tenant Manchester City a néanmoins un effectif sans nul autre pareil, capable de faire la différence sur la durée. Le derby à Old Trafford s'annonce croustillant, face à un voisin (8e, 15 pts) qui cherche à s'élever.

Arsenal, 21 points comme City, se déplace samedi (16h00) à Sheffield, la lanterne rouge. Derrière, cela pousse fort avec Liverpool (4e, 20 pts), hôte de Nottingham Forest dimanche (15h00), et Aston Villa (5e, 19 pts) qui reçoit le promu Luton.

Italie : retrouvailles entre l'Inter et Lukaku

C'est, hormis les deux derbys contre l'AC Milan, le match de la saison que les supporters de l'Inter attendent le plus : dimanche (18h00), l'Inter (1er, 22 pts) reçoit l'AS Rome (7e, 14 pts) d'un certain Romelu Lukaku.

Le direct: FC Internazionale Milano - AS Roma di 29.10. 17:45 - 20:00 ∙ blue Sports Live ∙ Le direct: FC Internazionale Milano - AS Roma Louer avec tv.blue.ch tv.blue.ch

L'événement commence dans: 1j 22h et 31min 39sec

L'international belge, artisan de la belle saison 2022-23 du club milanais avec 14 buts, finaliste malheureux de la C1, a préféré repartir à Chelsea qui l'a aussitôt prêté à la Roma pour qui il a déjà marqué sept fois. Les ultras de l'Inter lui ont préparé un accueil houleux : ils vont distribuer 50'000 sifflets «à utiliser à en perdre le souffle à chaque fois que celui qui a trahi notre maillot touchera le ballon».

L'affiche se jouera sans l'entraîneur de la Roma et ancien de l'Inter, Jose Mourinho, suspendu pour une énième provocation.

Naples reçoit dimanche (20h45) l'AC Milan. Vainqueurs de ses deux matches (3-1 à Vérone et 1-0 à Berlin face à l'Union en C1) après les rumeurs de limogeage de Rudi Garcia, le champion en titre (4e, 17 pts) retrouve son public, encore échaudé par la déroute 3-1 contre la Fiorentina.

Le direct: SSC Napoli - AC Milan di 29.10. 20:35 - 22:45 ∙ blue Sports Live ∙ Le direct: SSC Napoli - AC Milan Louer avec tv.blue.ch tv.blue.ch

L'événement commence dans: 2j 1h et 21min 39sec

Toujours privé de Victor Osimhen, le technicien français peut s'offrir un peu plus de répit face à l'AC Milan (2e, 21 pts), traumatisé par sa déroute parisienne en Ligue des champions (3-0).

Allemagne : Stuttgart teste sa «Guirassy-dépendance»

Surprise de ce début de saison en Bundesliga, Stuttgart (2e, 21 pts) est porté par l'insolente efficacité de son avant-centre Serhou Guirassy (14 buts en huit matches, un record pour l'Allemagne).

Mais l'international guinéen, 27 ans, est blessé à la cuisse gauche et absent «plusieurs semaines». Les hommes de Sebastian Hoeness testeront à domicile leur «Guirassy-dépendance» contre Hoffenheim (6e, 15 pts) samedi (15h30).

Au même moment, le Bayern (3e, 20 pts) reçoit le promu Darmstadt (12e, 7 pts), pour le probable retour du gardien de but et capitaine Manuel Neuer, après onze d'absence.

Le Bayer Leverkusen (22 pts), leader, et le Borussia Dortmund (4e, 20 pts), invaincus comme le Bayern, jouent dimanche respectivement contre Fribourg (17h30) et à Francfort (15h30).