L’équipe de Suisse continue de ronronner. Peu convaincante depuis plusieurs sorties, la sélection de Murat Yakin a bien failli toucher le fond dimanche à St-Gall lors des qualifications pour l’Euro 2024. En manque de créativité et d’envie, les joueurs helvétiques ont arraché un nul presque miraculeux (3-3) face à une équipe du Bélarus qui a crânement joué sa chance. Découvrez les notes des joueurs de la Nati ci-dessous.

L’équipe de Suisse n’est pas passée loin de l’humiliation face au Bélarus... Keystone

4 Gardien Yann Sommer

Soirée très frustrante pour Yann Sommer. Jamais inquiété avant le passage à vide de son équipe en deuxième mi-temps, le portier de l’Inter Milan a capitulé trois fois sur les trois seuls tirs cadrés du Bélarus. Et sans être forcément coupable, tant sa défense l’a abandonné...

2 Latéral gauche Ricardo Rodriguez

Que ce fut compliqué pour Ricardo Rodriguez. Rarement dangereux sur les phases offensives, il porte une grande responsabilité sur les deux premières réussites biélorusses. Le latéral du Torino a d’abord oublié Max Ebong dans son dos sur l’égalisation (61e), avant de commettre une nouvelle erreur de marquage sur le 2-1 de Denis Polyakov (69e). Une absence d’agressivité - à l’image de l’ensemble de l’équipe - qui a sans aucun doute coûté les trois points. Rodriguez a cédé sa place à Ulisses Garcia à la 73e minute.

4 Défenseur central Fabian Schär

Avant que la stupeur n’envahisse le Kybunpark, on avait apprécié de retrouver quelque peu le Fabian Schär qui nous plaît. Ses longues passes en profondeur dont il a le secret et ses tentatives de percer les lignes adverses, ballon au pied, ont mis en difficulté les hommes de Carlos Alós. Oui mais voilà, l’arrière de Newcastle n’a, au contraire, pas répondu aux attentes en phase défensive.

4 Défenseur central Manuel Akanji

Match très contrasté pour le patron de la défense suisse. Si il a su imposer son expérience dans ses interventions face aux attaquants adverses dans un premier temps, Manuel Akanji s’est aussi montré très approximatif dans ses relances et ses passes. Son but à la 89e minute vient un peu faire oublier son manque de concentration sur les réussites biélorusses, mais cela ne pardonne pas tout.

3 Latéral droit Jordan Lotomba

De retour dans le onze de base de Murat Yakin pour la première fois depuis juin 2022 et une lourde défaite au Portugal en Ligue des nations (4-0), Jordan Lotomba n’a pas forcément marqué des points auprès de son sélectionneur. Volontaire mais trop imprécis offensivement, le Vaudois de l’OGC Nice s’est fait surprendre - comme l’ensemble de l’arrière-garde - par les contre-attaques antagonistes. Murat Yakin compte sans doute les jours avant le retour au jeu de Silvan Widmer...

4 Milieu axial Djibril Sow

Il fut l’une des surprises réservées par Murat Yakin sur la feuille de match... Eh bah, ce fut bien l’unique fois de la soirée que Djibril Sow a surpris son monde. Livide, le Zurichois du Séville FC a livré une performance sans goût, ni saveur, avant d’être remplacé à la 62e minute par Zeki Amdouni. Avec sa pugnacité, Denis Zakaria n’aurait-il pas amené davantage d’animation au coeur du jeu suisse ?

5 Milieu axial Granit Xhaka

Granit Xhaka aurait sans doute rêvé mieux pour sa 118e sélection sous le maillot rouge à croix blanche, synonyme de record (à égalité avec Heinz Hermann). Le milieu de terrain du Bayer Leverkusen, qui a (enfin) retrouvé sa place de chef d’orchestre devant la défense, a d’abord fait frémir le public saint-gallois en voyant deux de ses frappes (13e et 27e) frôler les montants adverses. Peu inspiré ensuite comme nombreux de ses coéquipiers, le capitaine a toutefois conclu sa soirée historique en offrant la balle de l’égalisation à Zeki Amdouni.

5 Milieu axial Remo Freuler

Assez discret dans la zone de vérité adverse, Remo Freuler ne doit en revanche pas rougir de sa prestation défensive. Son abattage a permis la récupération d’innombrables ballons et de stopper plusieurs offensives biélorusses. Si seulement certains de ses compatriotes avaient montré la même intensité par moment...

2 Ailier gauche Renato Steffen

Aligné sur l’aile gauche pour pallier l’absence de Ruben Vargas (blessé), Renato Steffen n’a été que l’ombre de lui-même. Auteur d’un inattendu triplé face à ce même adversaire en mars dernier à Novi Sad (5-0), l’Argovien a cette fois-ci enchaîné les mauvais choix et les imprécisions. On se demande encore comment Murat Yakin a pu le laisser 73 minutes sur le terrain, surtout quand on voit la fougue de son remplaçant Dan Ndoye...

6 Ailier droit Xherdan Shaqiri

Il fut l’une des rares satisfactions de cette soirée qui aurait pu être funeste. Après un temps d’adaptation, Xherdan Shaqiri a régalé avec son pied gauche, distillant un nombre incalculable de centres et de ballons par dessus la défense adverse. Il avait idéalement placé la Nati en ouvrant le score (28e) d’une sublime frappe enroulée, avant de déposer la balle sur la tête de Manuel Akanji sur le but de l’espoir (89e). Mais le lutin bâlois ne peut pas toujours tirer l’équipe à lui seul...

3 Attaquant Cedric Itten

Préféré à Zeki Amdouni sur le front de l’attaque, Cedric Itten ne s’est pas vraiment montré sous son meilleur jour. Le buteur des Young Boys a ainsi eu toutes les peines du monde à trouver des espaces dans la défense à cinq du Bélarus. Au vue des dernières rencontres, il est assez clair qu’Amdouni, qui a permis à la Suisse d’arracher le nul (90e), garde une longueur d’avance pour ce poste sur Itten, remplacé à l’heure de jeu par Andi Zeqiri.

A noter que Zeki Amdouni (62e), Andi Zeqiri (62e), Dan Ndoye (73e) et Ulisses Garcia (73e), entrés en cours de match, n’ont pas été évalués.