Des nouvelles de Neymar, sept mois après sa grave blessure

Blessé en octobre 2023, puis opéré le mois suivant, le Brésilien Neymar a assuré avancer dans sa récupération, une évolution «douloureuse».

Neymar s’est exprimé lors d’une vente aux enchères, lundi soir à Sao Paulo. KEYSTONE

AFP Nicolas Larchevêque

«C'est douloureux, c'est beaucoup de souffrance, mais je suis en train de récupérer. Sept mois sont déjà passés depuis ma blessure, il en reste encore quelques-uns, mais on est en train d'y arriver», a-t-il déclaré lundi soir à Sao Paulo, en marge d'une vente aux enchères en faveur de son institut.

Neymar a été opéré au Brésil en novembre d'une rupture des ligaments croisés et du ménisque du genou gauche, après s'être blessé avec le Brésil le 17 octobre contre l'Uruguay, en qualifications pour le Mondial 2026. Le joueur de 32 ans a quitté en 2023 le Paris SG pour Al-Hilal, où il gagne selon les médias quelque 100 millions d'euros par saison, mais où il n'a joué que quelques semaines avant sa blessure.

Privé de Copa America

Il devrait encore manquer le début de saison de son équipe et ne prendra pas part à la Copa America aux Etats-Unis (20 juin-14 juillet) avec le Brésil. «Ca va être triste. C'est malheureux de devoir rester à l'écart, évidemment, mais je les soutiendrai. J'espère que le Brésil pourra gagner, on a une équipe pour ça, avec des joueurs de grande qualité», a poursuivi l'attaquant.

Il a notamment salué l'attaquant du Real Madrid Vinicius Junior, qui vient de gagner la Ligue des champions avec son club, en inscrivant un but en finale contre le Borussia Dortmund. «Evidemment que le Ballon d'or est à lui, je le souhaite. Je lui ai envoyé un message avant la finale et un autre ensuite. C'est sûr qu'il va remporter le Ballon d'or, il est incroyable et il porte fièrement les couleurs de notre pays partout dans le monde», a jugé Neymar.

«Ce qui se dit est totalement faux»

Interrogé enfin sur des rumeurs qui évoquent son retour dès la saison prochaine à Santos, le club de Sao Paulo où il a débuté, l'ex-joueur du Paris SG a rejeté cette idée. «Ce qui se dit est totalement faux, il n'y a rien de prévu. J'ai encore un an de contrat avec Al-Hilal, et j'espère pouvoir faire une grande saison».

«On va vivre les choses au fur et à mesure (...). C'est sûr que Santos est mon équipe de coeur, et j'aimerai revenir un jour, mais je n'ai pas de plan prévu en tête», a-t-il poursuivi.