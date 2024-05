Sacrés lundi à quelques heures d'intervalle respectivement champion de Super League et champion de Challenge League, YB et Sion ne se sont pas fait prier pour fêter leurs titres, que ce soit dans les travées du Stade de Genève pour les uns ou dans celles de Tourbillon pour les autres. blue Sport vous emmène au coeur de ces célébrations.

Immersion au cœur du vestiaire du FC Sion qui fête sa promotion Ce lundi, le FC Sion a validé sa promotion et son titre de champion de Challenge League. Commencée sur la pelouse de Tourbillon, la fête s’est ensuite poursuivie dans le vestiaire valaisan. 20.05.2024

blue Sport Clara Francey

Après que Didier Tholot et ses joueurs aient longuement célébré leur titre de champion de Challenge League et leur promotion en Super League avec les plus de 12'500 spectateurs présents à Tourbillon, les festivités se sont ensuite poursuivies en plus petit comité dans les travées du stade. Et les Valaisans étaient plus déchaînés que jamais, comme on peut le voir sur les images ci-dessus.

Si le président du FC Sion Christian Constantin a été arrosé à la bière, le directeur sportif d'YB Steve von Bergen a lui aussi eu droit à une douche, mais de champagne, après s'être fait «déshabiller» par David von Ballmoos.