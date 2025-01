«Nous n'avons fait preuve ni de fierté, ni d'honneur. Il va falloir assumer la honte face à nos proches, aux gens qui aiment le club, nos dirigeants. C'est presque une tragédie», a commenté l'entraîneur de Lyon, Pierre Sage, après l'élimination de l'OL face à Bourgoin-Jallieu (N3, 5e div., 2-2, 4-2 t.a.b.) mercredi en 16e de finale de la Coupe de France.

💥 Pierre Sage après le fiasco en Coupe de France :



AFP Clara Francey

«C'est un devoir pour Lyon de battre une équipe qui joue quatre niveaux en dessous et nous n'avons pas fait le job», a-t-il déploré. «Quand on laisse l'initiative, l'intensité et le ballon à un adversaire qui joue quatre niveaux en dessous, cela veut dire que l'on est pas au rendez-vous et que l'on ne mesure pas les conséquences que peut avoir une telle défaite», a ajouté Sage.

«Car ce serait normal de gagner et totalement illogique de perdre. Aujourd'hui, on n'a pas fait ce qu'il fallait», a-t-il admis.

De son côté, le directeur sportif de l'Olympique lyonnais, Mathieu Louis-Jean, dont la parole est rare a évoqué «une faute professionnelle, clairement». «Il y a un sentiment de honte sur ce match au cours duquel nous avons manqué de tout. Bourgoin a livré son match. Nous n'avons pas su répondre. Nous sommes plus que déçus. Il va falloir vite y remédier car cela fait un moment que l'on est sur ce type de matches-là, depuis le début de l'année», a-t-il reconnu.

«Nous avons des matches importants qui arrivent et nous devrons prendre des points dès samedi contre Toulouse. La coupe de France a été moteur la saison dernière. Maintenant, il faudra trouver d'autres énergies pour la suite de la saison», a-t-il ajouté.