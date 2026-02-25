  1. Clients Privés
Coupe du monde Gianni Infantino «très tranquille» malgré les violences au Mexique

ATS

25.2.2026 - 07:25

Gianni Infantino s'est dit mardi serein au sujet de l'accueil par le Mexique de certains matches de la Coupe du monde 2026. Le président de la FIFA s'est exprimé après une vague de violence dans le pays liée à la mort d'un puissant baron de la drogue.

Gianni Infantino se dit serein malgré les violences au Mexique.
Gianni Infantino se dit serein malgré les violences au Mexique.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

25.02.2026, 07:25

25.02.2026, 08:08

Le Valaisan s'est dit «très tranquille» et a assuré que «tout va très bien, tout sera fantastique», interrogé par l'AFP dans la ville colombienne de Barranquilla à l'occasion d'un événement de la Fédération colombienne.

Il s'agit de ses premières déclarations après les violences qui ont éclaté dimanche dans une grande partie du Mexique, dont Guadalajara qui doit accueillir quatre rencontres du Mondial 2026. Le Mexique est, avec les Etats-Unis et le Canada, l'un des trois pays hôtes de la Coupe du monde qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet.

Un baron de la drogue tué. Escalade de la violence: le Mexique à feu et à sang !

Un baron de la drogue tuéEscalade de la violence: le Mexique à feu et à sang !

Le territoire mexicain, et en particulier la ville de Guadalajara dans l'Etat de Jalisco, a été marqué par une flambée de violence après la mort dimanche du puissant chef du cartel de Jalisco Nueva Generacion (CJNG), Nemesio Oseguera, dans une opération militaire.

Des membres présumés du cartel ont bloqué des routes, incendié des véhicules, attaqué des stations-service, des commerces et des banques, et affronté les autorités dans 20 des 32 Etats mexicains. Quelque 10'000 soldats ont été déployés pour rétablir l'ordre.

La présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, a écarté mardi tout risque pour les supporters se rendant à Guadalajara. En plus des quatre rencontres du Mondial, dont un match Uruguay-Espagne en phase de poule, Guadalajara accueillera en mars, conjointement avec Monterrey, les barrages qui désigneront les deux dernières des 48 sélections qualifiées.

