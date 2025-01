Buteur dans le temps additionnel face à Monaco, Ousmane Dembélé a offert au PSG dimanche à Doha le premier titre de sa saison : le Trophée des champions. Le Français de 27 ans espère que cette réussite ne sera pas sa dernière, lui qui s'est lancé un incroyable défi avec ses amis.

Ousmane Dembélé relève qu'il y a des Rolex et des Patek Philippe à gagner en fonction de ses objectifs cette saison 😅⌚



🎥 @RMCsportpic.twitter.com/ImtrXQqAJb — BeFootball (@_BeFootball) January 5, 2025

Rédaction blue Sport Clara Francey

Grâce à un but tardif (90e+2) d'Ousmane Dembélé, le Paris Saint-Germain a remporté dimanche à Doha son 13e Trophée des champions en battant Monaco et ses Suisses (1-0).

Après la rencontre, l'international français a révélé une partie de sa motivation… «En début de saison, j'ai dit que j'allais marquer quelques buts. J'en suis à 10 toutes compétitions confondues (ndlr : en club et avec l'équipe de France). Je me suis lancé un défi avec mes amis. Je ne peux pas vous dire combien de buts je leur ai dit que j'allais marquer, mais il y a quelque chose à gagner : des Patek (Philippe) et des Rolex. Donc, j'espère que je vais mettre beaucoup de buts», a dévoilé l'attaquant, le sourire aux lèvres, au micro de RMC Sport.

Le PSG doit aussi l'espérer, lui qui est à l'aube d'un mois de janvier crucial durant lequel sa priorité sera de s'extraire de la phase de ligue de la Ligue des champions. Actuellement, les hommes de Luis Enrique pointent à la 25e place du classement, synonyme d'élimination.

Le résumé du dernier match du PSG en Ligue des champions :