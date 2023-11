L'attaquant brésilien Rodrygo a déclaré jeudi être victime d'attaques racistes sur les réseaux sociaux, deux jours après la défaite de la Seleção dans le «superclasico» contre l'Argentine de Lionel Messi, au stade Maracana à Rio de Janeiro.

Os racistas estão sempre de plantão. Minhas redes sociais foram invadidas com ofensas e todo tipo de absurdo. Está aí pra todo mundo ver!



Se não fazemos o que eles querem, se não nos comportamos como eles acham que devemos, se vestimos algo que os incomoda, se não baixamos a… pic.twitter.com/JtsPYrQPDT — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) November 23, 2023

«Les racistes sont toujours de service. Mes réseaux sociaux ont été envahis d'insultes et d'inepties en tout genre», a dénoncé l'attaquant du Real Madrid dans des messages publiés sur ses comptes Instagram et X. Des utilisateurs ont notamment accolé des emojis de bananes ou de singes sur le profil de l'athlète de 22 ans, qui envisage une action en justice, selon le site Globo Esporte, citant les conseils de Rodrygo.

«Si nous ne faisons pas ce qu'ils veulent, si nous ne nous comportons pas comme ils pensent que nous devrions le faire, si nous portons quelque chose qui les dérange, si nous ne baissons pas la tête lorsqu'ils nous attaquent, si nous occupons des espaces qu'ils pensent être les leurs, les racistes passent à l'action avec leur comportement criminel. Pas de chance, nous ne nous arrêterons pas», a souligné le footballeur.

Ses coéquipiers de l'équipe nationale, comme Neymar et Vinicius Jr, qui est lui-même régulièrement la cible d'attaques racistes en Espagne où il évolue à ses côtés au Real Madrid, ont exprimé leur solidarité avec l'attaquant merengue. «Ton éclat les met mal à l'aise, ne t'arrête jamais !», l'a soutenu «Ney» sur Instagram.

Neymar et Vinicius Jr étaient absents pour cause de blessure lors du match contre l'Albiceleste comptant pour la 6e journée des qualifications sud-américaines pour la Coupe du monde 2026.

«Cette maladie qu'est le racisme»

Dans un communiqué, la Confédération brésilienne de football (CBF) a condamné «les actes racistes» et assuré qu'elle «continuera à travailler sans relâche pour bannir du football cette maladie qu'est le racisme».

Le président de la CBF, Ednaldo Rodrigues, a rappelé dans le communiqué qu'un événement contre la discrimination, intitulé «One Skin», serait organisé lors du match amical des quintuples champions du monde contre l'Espagne en mars.

«C'est un appel à la réflexion sur le type de violence que vous (Rodrygo, ndlr) avez subi, que Vinicius subit et que tous ceux qui, comme vous, Brésiliens ou non, joueurs ou non, subissent chaque jour sur cette planète», a déclaré M. Rodrigues.

Rodrygo a joué l'intégralité de la rencontre contre l'Argentine, qui s'est imposée 1-0 à Rio de Janeiro mardi, rompant la série historique d'invincibilité à domicile du Brésil lors des éliminatoires sud-américaines pour le Mondial.

L'attaquant a eu de vifs échanges avec les Argentins Lionel Messi et Rodrigo De Paul juste avant le coup d'envoi du match, qui avait été retardé de près d'une demi-heure en raison de heurts entre supporters et policiers en tribunes.