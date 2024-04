Marco Materazzi se lâche sur le coup de boule de Zinédine Zidane

Dans une interview, Marco Materazzi s’est remémoré la scène du coup de boule que lui a asséné Zinédine Zidane en finale du Mondial 2006. Pour le champion du monde italien, cet incident a entaché sa carrière.

Marco Materazzi et Zinédine Zidane ont marqué de leur empreinte la finale du Mondial 2006. imago images/HochZwei/Gohlke

blue Sport NL Nicolas Larchevêque

C’est l’une des images les plus marquantes de l’histoire de la Coupe du monde de football. On joue la 108e minute de la finale de l'édition 2006, opposant l’Italie à la France à Berlin, et Zinédine Zidane assène un violent coup de boule à Marco Materazzi après un échange verbal houleux entre les deux hommes.

Presque 18 ans plus tard, le défenseur italien est revenu sur cet épisode dans un entretien accordé au «Times», sorti en début de semaine. «Je n'aime pas ça. Cela ne rend pas justice à ce qu'a été ma carrière. Cet épisode n'aurait jamais dû se produire», a alors estimé la légende de l’Inter Milan.

«Il m'a offert son maillot, j'ai dit que je préférais sa sœur»

Avant de revenir plus précisément sur son altercation avec «Zizou» : «Dans la tension de cette finale berlinoise, au milieu des chamailleries et des insultes, Zidane m'a offert son maillot et j'ai dit non, que je préférais sa sœur. Puis il s'est retourné et a réagi comme tout le monde s'en souvient.»

Et la suite, tout le monde la connaît aussi : la star des Bleus, qui avait ouvert le score sur un penalty provoqué par... Materazzi (9e), est expulsée et voit sa carrière prendre fin de la pire des manières. L’Italien, lui, qui avait égalisé à la 19e minute, marquera encore lors de la séance de tirs au but pour offrir à la Squadra Azzurra une quatrième étoile mondiale.

Et même si de l'eau a coulé sous les ponts, les deux ex-gloires du ballon rond, toutes deux âgées de 50 ans aujourd’hui, n’ont plus été en contact depuis. «Je n'ai jamais revu Zinedine», a affirmé le champion du monde de 2006.