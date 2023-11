«On doit respecter Yakin, car ce moment a été très triste pour lui»

L’Association suisse de football maintient, pour le moment, sa confiance en Murat Yakin pour mener l’équipe de Suisse à l'Euro en Allemagne l’été prochain. Mais le sélectionneur «doit maintenant clarifier les choses», a affirmé Pierluigi Tami.

Euro 2024 : l’équipe de Suisse déçoit pour son dernier match Pour son dernier match des éliminatoires de l'Euro 2024, l'équipe de Suisse s'est inclinée 1-0 en Roumanie mardi. 22.11.2023

L’Euro 2024 avec ou sans Murat Yakin ? Cette question reste en suspens au lendemain de la défaite (1-0) d’une équipe de Suisse sans âme contre la Roumanie à Bucarest. Et visiblement, l’Association suisse de football ne souhaite pas prendre une décision à la hâte.

«Je suis très heureux pour Murat, il a accompli son objectif. Mais je pense que Murat doit maintenant clarifier les choses : que s'est-il passé, surtout en septembre, octobre et novembre ?», a souligné Pierluigi Tami, directeur des équipes nationales, au micro de blue Sport mardi soir en zone mixte.

Avant d’étayer ses propos : «J'ai mon propre avis, que je partagerai avec lui, mais c’est important de connaître aussi son sentiment. Nous pourrons ensuite présenter un rapport, avec le ressenti, au président.» Un président de l’ASF, à savoir Dominique Blanc, qui a «promis l’Euro» à son sélectionneur d’après Murat Yakin lui-même.

Tami : «Pour Murat aussi, ces deux mois ont été difficiles»

Décrié plus que jamais depuis plusieurs semaines dans la presse et chez les supporters de la Nati, l’entraîneur bâlois a, comme toujours, gardé son sang-froid face aux médias. «Je me réjouis de disputer l’Euro, de le préparer aussi», a affirmé le technicien de 49 ans malgré le revers de mardi, qui vient conclure une campagne de qualifications bien maussade.

«Pour Murat aussi, ces deux mois ont été difficiles», a reconnu Tami. «J’ai vu un Murat qui a peut-être perdu un peu sa confiance en soi. Nous l'avons soutenu et nous devons aussi le respecter, car ce moment a été très triste pour lui», a-t-il ajouté. Quoi qu’il en soit, l’heure de l’analyse a sonné.