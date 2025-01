Genève-Servette patine toujours dans une spirale négative. Sèchement sortis par les Zurich Lions en demi-finale de la Champions Hockey League, dont ils étaient les tenants, les Genevois sont en posture délicate dans l'optique d'une participation aux play-off en championnat.

Genève-Servette patine toujours dans une spirale négative. KEYSTONE

Keystone-SDA, ATS ATS

La déroute 6-1 subie aux Vernets dans la demi-finale aller avait réduit à néant les espoirs de finale pour les Grenat. Ils ont au moins sauvé l'honneur en obtenant un nul 3-3 au retour, mais c'est tout.

En National League, Genève-Servette stagne à une décevante 11e place, très loin des ambitions du club. La saison dernière, après leur succès européen, ils avaient été sortis dès les play-in. Cette fois, même la participation à ceux-ci, qui intègrent les clubs classés du 7e au 10e rang, n'est pas assurée.

Un nouveau changement peut-être

Le limogeage de Jan Cadieux, avec qui l'équipe avait été championne en 2023, n'a pas apporté les fruits escomptés. Ses anciens assistants Yorick Treille et Rikard Franzén n'ont pas réussi jusqu'ici à remettre le groupe sur les bons rails.

Les bruits évoquant un nouveau changement à la bande se font de plus en plus entendre, même si le directeur sportif Marc Gautschi a récemment dit vouloir finir la saison dans la configuration actuelle. Mais les noms de Gerard Gallant, ancien coach en NHL et qui a mené le Canada au titre mondial 2021, et de Christian Dubé, remercié au printemps dernier par Fribourg-Gottéron, circulent au bout du lac Léman.

Patience et nerfs

Quelles sont les raisons pour lesquelles l'équipe n'a pas réussi à se remettre dans le bon sens ? «Si on le savait, on changerait immédiatement ce qui na va pas», a déclaré Tanner Richard. L'international suisse, interrogé par Keystone-ATS, a étoffé son analyse. «Il nous manque la constance. Cela ne suffit pas de bien jouer défensivement pendant 55 minutes.»

Les derniers matches ont mis en évidence le fait que les joueurs perdent trop facilement patience et leurs nerfs. Les pénalités qu'ils récoltent font mal à l'équipe. «C'est un peu notre talon d'Achille cette saison. Les adversaires en profitent froidement. Et il faut avouer qu'ils en veulent parfois plus que nous», admet Richard.

Les joueurs doivent se bouger

Ancien défenseur du club, Goran Bezina est préoccupé par la situation. «Genève-Servette manque pour le moment de feu et de caractère. C'est très simple: les joueurs doivent maintenant se bouger, et rapidement, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps», a dit le Valaisan.

«L'aspect positif, c'est qu'on a encore 14 matches à disputer. Atteindre les play-in est dans nos mains», souligne Tanner Richard. Finir dans le top 6 et donc passer directement en quarts de finale, cela semble par contre hors de portée pour les Genevois.

Jeudi, le club des Vernets jouera gros à Lugano. Les bianconeri, qui pointent au 13e rang, sont un concurrent direct. Le programme ensuite, avec six matches en onze jours, s'annonce très copieux, d'autant que les Genevois affronteront notamment Zoug, Davos, Zurich et le leader Lausanne avant la pause des équipes nationales début février.

Dans ces conditions, la grippe qui s'est installée dans le vestiaire grenat n'arrange pas les choses. Mais il n'y a plus de place pour des excuses. «Pour nous, chaque rencontre sera désormais comme un match de play-off», conclut Richard.