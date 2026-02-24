  1. Clients Privés
JO 2026 - Hockey sur glace Les médaillées d’or déclinent l’invitation de Donald Trump

Nicolas Larchevêque

24.2.2026

L’équipe féminine américaine de hockey sur glace, championne olympique la semaine dernière, a décliné une invitation de Donald Trump à assister à son discours sur l'état de l'Union mardi soir, après que le président a dit sur le ton de la plaisanterie qu'il serait «destitué» s'il ne les invitait pas.

L’équipe féminine américaine de hockey sur glace, championne olympique à Milan, a décliné une invitation de Donald Trump.
L’équipe féminine américaine de hockey sur glace, championne olympique à Milan, a décliné une invitation de Donald Trump.
KEYSTONE

Agence France-Presse

24.02.2026, 09:07

«Nous sommes sincèrement reconnaissants de l'invitation adressée à notre équipe féminine américaine de hockey sur glace, médaillée d'or, et nous apprécions profondément la reconnaissance de leur performance exceptionnelle», a déclaré un porte-parole de USA Hockey cité par les médias américains. Mais, a-t-il ajouté «en raison du calendrier et des engagements scolaires et professionnels déjà prévus après les Jeux, les athlètes ne pourront pas y participer».

JO 2026 - Hockey sur glace. Les Américaines renversent le Canada pour remporter l'or

JO 2026 - Hockey sur glaceLes Américaines renversent le Canada pour remporter l'or

L'équipe masculine américaine, également médaillée d'or à Milan, a reçu une invitation pour le discours de Trump et pour une réception à la Maison Blanche mercredi. On ignorait à ce stade si l'équipe masculine allait honorer l'invitation.

Dimanche, lors d'un appel téléphonique, retransmis sur les réseaux sociaux, avec les joueurs de l'équipe masculine américaine, en présence du directeur du FBI, Kash Patel, Trump a déclaré: «Je dois vous dire qu'il va falloir faire venir l'équipe féminine, vous le savez bien». Il a ajouté qu'il serait «probablement destitué» s'il ne le faisait pas. Ces remarques ont provoqué des rires parmi ses auditeurs.

JO 2026 - Hockey sur glace. Les États-Unis s’emparent de l’or olympique aux dépens du Canada

JO 2026 - Hockey sur glaceLes États-Unis s’emparent de l’or olympique aux dépens du Canada

Comme les hommes, les hockeyeuses américaines sont devenues championnes olympiques en battant l'équipe du Canada. Le président américain a lourdement célébré la victoire de l'équipe masculine de hockey en publiant lundi sur son réseau Truth Social une vidéo générée par l'IA où on le voit, en costume bleu marine et cravate rouge sur la patinoire, ridiculiser l'équipe canadienne de hockey et marquer au passage le but gagnant.

