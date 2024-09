Près de 1500 personnes ont pris part dimanche à Zurich à un tour à vélo à la mémoire de Muriel Furrer, la Zurichoise décédée vendredi à 18 ans lors d'une chute dans la course juniors des Mondiaux. Une course populaire a été annulée dans le même temps.

Les participants au tour commémoratif se sont rassemblés vers 07h00 à la place du Sechseläuten, dans une atmosphère recueillie, a constaté une journaliste de Keystone-ATS. Certains avaient les larmes aux yeux, d'autres se sont réconfortés par une accolade.

Parmi les personnes présentes se trouvaient David Lappartient, président de la Fédération internationale (UCI) et candidat à la présidence du CIO, ainsi que des coureurs professionnels suisses.

Après une minute de silence, les cyclistes ont défilé sur le parcours des Championnats du monde, d'abord au centre-ville. Seul le roulement des pédaliers était audible.

Un lieu de recueillement a été dressé près de l'église de la Wasserkirche de Zurich, où des couronnes, des fleurs et une photo de la défunte ont été déposées. La course populaire qui devait avoir lieu ce dimanche a été annulée et remplacée par ce «Memorial Ride».

