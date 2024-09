De «Mondo» Duplantis à Sydney McLaughlin-Levrone, de Julien Alfred et Sha'Carri Richardson à Letsile Tebogo, les stars de l'athlétisme qui ont brillé aux Jeux olympiques de Paris clôturent à Bruxelles leur saison dorée avec les finales de la Ligue de diamant vendredi et samedi soir.

AFP Clara Francey

Duplantis, aussi un bond en popularité

Trois records du monde, dont un au bout de la finale olympique, un deuxième sacre olympique à Paris, un troisième titre européen quelques semaines plus tôt, et un récent duel de gala sur 100 m avec Karsten Warholm - gagné: la folle saison de Duplantis, désormais perché à 6,26 m, l'a porté, aussi, vers des nouveaux sommets de popularité.

«Il y a une différence énorme et évidente entre avant et après les JO, c'est le jour et la nuit. C'est très intense, c'est à la fois cool et un peu bizarre, il faut un peu de temps pour s'y faire», décrit «Mondo», devenu seulement le deuxième perchiste masculin double champion olympique de l'histoire (après Bob Richards dans les années 1950).

«C'est à un niveau complètement différent, je n'avais jamais connu une telle différence dans ma vie, ajoute le Suédois de 24 ans à la veille de son ultime concours de la saison olympique. Je pense que je n'ai pas encore tout saisi, mais je sens que c'est considérable.»

Richardson vs Alfred, ultime duel

Autre temps fort vendredi soir, le 100 m féminin avec un dernier duel entre la championne olympique, la sprinteuse de Sainte-Lucie Julien Alfred, et sa dauphine déçue à Paris, la flamboyante Américaine Sha'Carri Richardson.

Richardson, la plus rapide sur la ligne droite cette saison (10''71) et favorite pour l'or olympique, avait dû se contenter de l'argent au Stade de France, largement battue par Alfred. Mais les deux femmes se sont retrouvées la semaine dernière à Zurich (Suisse) et la confrontation a cette fois tourné à l'avantage de Richardson.

Bruxelles ? «Je ne veux pas utiliser le mot revanche, a assuré Alfred mercredi. Je ne cours jamais contre qui que ce soit, mais pour moi et je veux juste terminer la saison avec style, le chrono m'importe peu.»

Sur 200 m hommes, le champion olympique botswanais Letsile Tebogo, devenu en quelques mois un nouveau visage du sprint mondial, retrouve aussi à Bruxelles son dauphin de Paris, l'Américain Kenny Bednarek.

Timothé Mumenthaler : les jambes et la tête Entre son titre de champion d’Europe du 200m et sa participation aux Jeux olympiques de Paris, le sprinter genevois a vécu une saison 2024 exceptionnelle. Rencontre avec l’Onésien, qui n’est pas qu’une bête de course, mais aussi étudiant à l’EPFL et surtout un jeune homme de 21 ans. 09.09.2024

800 m record du monde ?

C'est l'une des disciplines les plus bouillantes de l'athlétisme cette saison, avec un record du monde qu'on pensait encore intouchable il y a quelques mois et qui semble désormais sur le point de céder.

Tout jeune champion olympique (20 ans), le Kényan Emmanuel Wanyonyi s'en est rapproché à 20 centièmes seulement (1'41''11 contre les 1'40''91 de son compatriote David Rudisha en 2012) le mois dernier.

Et il est porté par un peloton plus dense que jamais: cinq des sept hommes les plus rapides de l'histoire - dont quatre sont au rendez-vous à Bruxelles - le sont avec des chronos établis en 2024.

Et si le plus rapide d'entre eux, Wanyonyi, semble capable de faire tomber la marque de Rudisha, c'est aussi le cas du Canadien Marco Arop (1'41''20 aux JO en août, 2e). «Je pense que d'ici (...) à Bruxelles, (le record) sera tombé», estimait mi-août le Français Gabriel Tual, 6e de la finale olympique.

Sydney McLaughlin-Levrone, invitée de marque

Pour courir à Bruxelles, la double championne olympique et recordwoman du monde du 400 m haies (50''37) Sydney McLaughlin-Levrone a elle été invitée.

L'annonce de la participation de l'Américaine, qui fait très peu de meetings, a été confuse: elle a d'abord été présentée comme engagée en finales du 200 m et du 400 m, avec les toutes meilleures du monde dans ces deux disciplines.

Mais «SML» n'est en fait pas qualifiable pour ces finales puisqu'elle n'a pas couru sur le prestigieux circuit de Ligue de diamant cette saison. Elle courra donc un 200 m et un 400 m ajoutés pour elle au programme, contre des athlètes de moindre niveau.

«Je me sens encore fraîche physiquement et mentalement, je voulais encore disputer un meeting pour conclure la saison», a-t-elle expliqué mardi en conférence de presse.

«Je veux voir où j'en suis sur ces distances après toute une année axée sur le 400 mètres haies», vise celle qui veut battre ses records personnels sur la piste belge (22''07 sur 200 m et 48''74 sur 400 m).