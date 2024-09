Le perchiste Armand Duplantis a pris le meilleur sur le coureur de 400 m haies Karsten Warholm. Le Suédois a remporté leur duel sur 100 m au Letzigrund à Zurich.

🎥 Pole Vaulter Mondo Duplantis 🇸🇪 defeats 400m hurdler Karsten Warholm 🇳🇴 over 100m, clocking 10.37s



📸 @CitiusMag @WeltklasseZH pic.twitter.com/EV6NbuiwNB — World Athletics Hub (@wldathleticshub) September 4, 2024

Dix centièmes ont fait pencher la balance en faveur du double champion olympique à la veille du meeting Diamond League. Le Suédois de 24 ans a franchi la ligne en 10''37 secondes, battant ainsi de deux dixièmes son meilleur temps de 2018.

Le Norvégien de 28 ans a également réalisé son meilleur temps personnel en 10''47 secondes, soit deux centièmes de moins que son précédent record, établi il y a sept ans.

L'idée avait germé un an plus tôt à Monaco, lorsque les deux stars de leur discipline s'étaient demandées qui serait le plus rapide au sprint.