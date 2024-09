Jakob Ingebrigtsen, Armand Duplantis et Karsten Warholm seront les stars internationales de cette édition du Weltklasse. Avec des Suisses désireux de se qualifier pour les finales de Bruxelles.

ATS/blue Sport ATS

L'édition du Weltklasse propose de belles affiches, mais il ne s'agit que d'un événement de qualification dans le cadre de la Diamond League. Les finales des 32 disciplines se dérouleront à la mi-septembre à Bruxelles. Alors à Zurich, les soeurs Kambundji, Simon Ehammer, Dominic Lobalu et Angelica Moser vont tenter d'amasser des points pour rester parmi les huit meilleurs.

La densité helvétique est plus forte que jamais et reflète le niveau d'une équipe qui est rentrée des championnats d'Europe de Rome avec neuf médailles et qui a convaincu aux JO de Paris avec quatre top 6.

Trois femmes et deux hommes

En lice mercredi à la perche, Angelica Moser n'avait pas trop de soucis à se faire puisqu'elle s'est imposée à Marrakech et qu'elle a terminé 2e à Monaco avec un nouveau record de Suisse (4,88 m).

Grâce à deux bonnes courses en Chine à Xiamen et Suzhou, Mujinga Kambundji est d'ores et déjà qualifiée pour Bruxelles sur 200 m. Au Letzigrund, la Bernoise s'alignera sur 100 m. Mais avec Sha'Carri Richardson et la championne olympique Julien Alfred, elle devra très certainement se contenter d'une place d'honneur, tout comme le Genevois Timothé Mumenthaler qui, sur 200 m, se frottera aux champion et vice-champion olympiques de la discipline Letsile Tebogo et Kenneth Bednarek, pour ne citer qu'eux.

Pour Ditaji Kambundji, le très bon début de saison pourrait ne pas suffire malgré les points obtenus en Chine et sa victoire au meeting Diamond League de Doha. Sixième au classement de la Diamond League, elle risque d'être évincée par l'Américaine Grace Stark et la Néerlandaise Nadine Visser. Moins performante en août, il serait important d'aller plus vite que la Française Cyréna Samba-Mayela.

Simon Ehammer à la longueur et Dominic Lobalu sur 5000 m sont déjà qualifiés. Si l'Appenzellois est présent à Zurich face à ses meilleurs ennemis Tentoglou et McLeod, le coureur originaire du Soudan du Sud a déclaré forfait après avoir contracté le covid.

Des stars du Nord

Avec Richardson et Alfred, Zurich proposera un beau 100 m dames. Même chose sur 100 et 110 m haies. Mais le public aura un oeil particulièrement attentif au sautoir avec l'exceptionnel Armand Duplantis. Le Suédois améliorera-t-il son record du monde une quatrième fois cette année après l'avoir placé à 6,26 m à Chorzow?

Pour se mettre en jambes, celui qui réside en Louisiane aura eu l'occasion de se mesurer à Karsten Warholm sur 100 m mercredi soir lors d'une exhibition. Warholm, justement, sera lui en piste sur sa discipline du 400 m haies avec comme principal rival le Brésilien Alison dos Santos.

Quant à Jakob Ingebrigtsen, son incroyable record du monde du 3000 m pourrait lui donner des idées sur 1500 m. Avec ses 3'26''73 réussis à Monaco en juillet, le Norvégien détient le sixième meilleur chrono de tous les temps à 0''73 des 3'26''00 de la légende Hicham El Guerrouj.

ATS/blue Sport