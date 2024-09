Dominic Lobalu sur 5000 m et Simon Ehammer à la longueur tenteront de grossir leur compte en banque vendredi soir à Bruxelles lors de la finale de la Diamond League. Samedi soir, c'est Angelica Moser qui sera en lice.

Angelica Moser sera en lice samedi soir à Bruxelles. IMAGO

ATS

Les trois médaillés en chocolat des derniers JO chercheront un dernier résultat positif et pourquoi pas un bonus financier non négligeable. Pour rappel, les places sur le podium rapportent respectivement 30'000, 12'000 et 7'000 dollars.

Vainqueur de la finale l'an dernier à Eugene, Ehammer vise encore le haut du classement dans l'une de ses meilleures disciplines. Mais il faudra certainement franchir 8m15 pour aller titiller les meilleurs du monde, emmenés par le Grec Miltiadis Tentoglou.

Lobalu de nouveau en forme

La semaine passée, Lobalu a dû renoncer à participer au Weltklasse pour des raisons de santé. Rétabli, le champion d'Europe du 10'000 m se sent à nouveau en forme.

Angelica Moser clôturera presque la meilleure saison de sa carrière dans la capitale belge. La championne d'Europe et détentrice du record de Suisse (4,88 m) défiera la crème internationale avant de participer, samedi prochain, à l'événement Golden Fly à Genève.

Les finales de la Diamond League à Bruxelles se déroulent dans le Stade du Roi Baudoin nouvellement rénové. Les Belges ont également obtenu l'organisation des finales pour 2026. En 2025, 2027 et 2029, c'est Zurich qui accueillera les compétitions et les meilleurs Suisses pourront participer plus facilement aux épreuves.

Parmi les épreuves à suivre, on peut citer deux courses hors Diamond League avec le 400 m et le 200 m dames. Pourquoi ? Eh bien parce que Sydney McLaughlin-Levrone sera là. L'Américaine, championne olympique et détentrice du record du monde du 400 m haies, se fait si rare dans les meetings qu'il faut profiter quand elle est présente. Elle aimerait clore sa saison en améliorant son record sur 400 m (48''74) vendredi et celui du 200 m (22''07) samedi.

