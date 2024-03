Le Néerlandais Olav Kooij (Visma-Lease a bike) a remporté au sprint à Sisteron la 5e étape de Paris - Nice. C'est sa deuxième victoire dans cette 82e édition «de la Course au soleil».

Le sprinter néerlandais s'est imposé devant le Danois Mads Pedersen qu'il avait déjà devancé lors de la première étape aux Muraux dimanche dernier. L'Australien Luke Plapp (Jayco-Alula) conserve le maillot jaune de leader avec treize secondes d'avance sur le Colombien Santiago Buitrago alors qu'il reste trois étapes à disputer.

«C'est une très belle semaine pour moi», a constaté Kooij qui, à 22 ans, s'affirme, course après course, comme l'un des meilleurs sprinters du peloton. C'était sans doute la dernière occasion pour les «grosses cuisses» de s'illustrer avant les trois dernières étapes qui s'annoncent autrement plus difficiles que celle de jeudi, courue dans des paysages magnifiques, sous un splendide soleil.

La menace de la neige

La météo aussi risque de se gâter, dès vendredi entre Sisteron et La-Colle-sur-Loup. Le pessimisme est par ailleurs toujours de mise pour l'étape reine de samedi vers la station de ski d'Auron où de la neige est annoncée. Les organisateurs attendent encore les dernières prévisions avant de proposer éventuellement une alternative pour le final dans les Alpes-Maritimes.

L'étape de vendredi, avec cinq ascensions de deuxième et troisième catégorie au programme, peut offrir un premier terrain de jeu pour lancer des offensives.

ATS