Kyshawn George est bien devenu le troisième joueur suisse choisi au 1er tour de la draft NBA. Le Valaisan de 20 ans portera le maillot de Washington, après avoir été sélectionné en 24e position par les New York Knicks.

Kyshawn George a été choisi par les Knicks avant d'être drafté à Washington. KEYSTONE

ATS

Formé lui aussi à Chalon-sur-Sâone, Kyshawn George continue donc à marcher sur les traces de Thabo Sefolosha (no 13 de la draft 2006) et de Clint Capela (no 25 de la draft 2014). Il rejoindra une équipe en pleine reconstruction, les Wizards, qui ont drafté deux autres joueurs dans ce 1er tour dont le Français Alex Sarr en no 2.

Fils de l'ancienne légende de Monthey Deon George, Kyshawn George connaît donc le même destin que Sefolosha lors de la draft. Le Chablaisien a été choisi par les Knicks, qui l'ont aussitôt envoyé à Washington en échange de deux choix de draft. Le Vaudois avait quant à lui été «tradé» à Chicago après avoir été retenu par Philadelphie.

Un contrat garanti

Kyshawn George (2m03), qui possède également la nationalité canadienne, est capable d'évoluer aux postes 2 et 3. Il sort d'une saison en NCAA aux Miami Hurricanes, où il a tourné à 7,6 points de moyenne et s'est fait remarquer pour ses qualités défensives et son adresse à 3 points (plus de 40% de réussite).

Elevé à Monthey, George s'était fait un prénom au côté de son frère aîné Jamal (21 ans) en 2016 en menant Collombey-Muraz Chablais au titre de champion de Suisse M14, alors qu'il avait tout juste 13 ans. Il a rejoint le mouvement junior de L'Elan Chalon en 2019, et a été engagé par l'Université de Miami en 2023.

Le fait d'être retenu dès le premier tour lui permet de bénéficier d'un contrat de quatre ans dont les deux premières années sont garanties. Son salaire devrait être d'environ 2,9 millions de dollars par an durant les deux premières années, la valeur totale de son contrat étant d'environ 14,5 millions de dollars.

La France à l'honneur

Comme l'an dernier avec le prodige Victor Wembanyama, c'est un Français qui a connu les honneurs du premier choix. Les Atlanta Hawks de Clint Capela, eux aussi en reconstruction, ont opté pour l'ailier Zaccharie Risacher (19 ans, 2m06), fils du vice-champion olympique 2000 Stéphane Risacher.

La France truste donc les deux premiers choix de cette draft 2024, Washington ayant retenu Sarr (2m16) en no 2. Le basket de l'Hexagone frappe même très fort puisqu'il compte deux autres représentants dans ce premier tour: Tidjane Salaün, choisi en 6e position par Charlotte, et Pacome Dadiet, sélectionné en 25e par les Knicks.

With the 1st pick in the 2024 NBA Draft, the Atlanta Hawks select Zaccharie Risacher! pic.twitter.com/TH713LZYPF — Atlanta Hawks (@ATLHawks) June 27, 2024

