Koretzky : «Pidcock m’a découpé en deux, je trouve ça très moyen»

Tom Pidcock était ravi d'être sorti vainqueur d'une «sacrée bataille» contre le Français Victor Koretzky pour conserver son titre olympique lundi à Elancourt lors de l'épreuve VTT de cross-country. Un défi «autrement plus difficile» que de le gagner une première fois. Pour sa part, Koretzky a jugé «très moyen» le dépassement du Britannique dans les derniers mètres.

AFP Nicolas Larchevêque

«Je pensais à défendre mon titre depuis ma victoire à Tokyo. Je voulais vraiment le garder. A Tokyo (en 2021, ndlr), même si j'avais gagné quelques Coupes du monde, j'étais arrivé en outsider. Ici, j'étais le tenant du titre. C'est un défi autrement plus difficile, avec toute la pression et toutes les attentes sur vos épaules», a commenté le Britannique.

Auteur d'une remontée fantastique après une crevaison, il a devancé Victor Koretzky pour neuf secondes. «Je savais que Victor allait être difficile à battre dans le final, surtout devant son public. On a livré une sacrée bataille. Je savais que si je restais avec lui, j'aurais une chance de le doubler.»

«Après ma crevaison, je me suis efforcé de rester calme même si ce n'était pas évident. Je me suis concentré pour revenir sur la tête de la course. Victor marchait fort devant. C'était un moment difficile», a commenté Pidcock, qui participera aussi à la course en ligne sur route samedi.

«C'est ma victoire la plus usante sur le plan émotionnel. L'attente toute la semaine a été très longue. Ca bouffe tellement d'énergie», a déclaré celui qui ne sait pas encore s'il défendra une nouvelle fois son titre dans quatre ans à Los Angeles. «C'est dans tellement longtemps», a-t-il dit.

Koretzky : «Pidcock m'a bien poussé, c’est très moyen»

Pour conserver son titre, Pidcock a pris de grands risques et a un peu «coupé la route» à Koretzky, qui a dû déclipser l'une de ses chaussures, dans les ultimes mètres de la course. Le Britannique a pu filer vers l'or et franchir la ligne sous les huées du public français. Cet accrochage est resté quelque peu en travers de la gorge de son opposant.

«Je suis un peu déçu. D'autant que j'ai réussi à le doubler, mais après il m'a redoublé en me découpant en deux. Ca a descellé ma chaussure et c'est devenu impossible pour moi de le battre derrière. Il m'a bien poussé, j'ai trouvé ça très moyen. C'était quand même bien risqué. Bon, je n'ai pas vu les images, on va dire que c'est la course. On est des sportifs, on a tous envie de gagner», a toutefois tempéré Koretzky, bon joueur.

Le Tricolore de 29 ans s’est dit «fier» de cette médaille d’argent, malgré «des sentiments mitigés» après ce duel perdu face à Pidcock.