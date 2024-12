Images spectaculaires : Justine Mettraux sur la tranche en pleine tempête !

La bataille fait rage au sein du trio de tête de la 10e édition du Vendée Globe, avec Sébastien Simon (Groupe Dubreuil) nouveau leader mardi soir devant Charlie Dalin (Macif Santé Prévoyance) et Yoann Richomme (Paprec Arkéa). Chez les Suisses, Justine Mettraux est «au coeur d’une grosse dépression», tandis qu’Alan Roura n’était «jamais allé aussi loin» avec son bateau Hublot.

Les derniers jours ont été agités pour Justine Mettraux (archive). KEYSTONE

Nicolas Larchevêque, avec l'AFP Nicolas Larchevêque

Richomme, qui avait repris la tête à Dalin mardi matin, l'a de nouveau perdue au pointage de 19h00. Simon compte désormais une courte avance sur Dalin et Richomme, qui se tiennent eux dans un mouchoir, respectivement à 25,28 milles nautiques et 25,33 du nouveau leader.

Le trio, qui file vers le point Némo, le point de l'océan Pacifique le plus éloignée de toute terre émergée, a creusé l'écart sur le reste de la flotte, le quatrième, Nicolas Lunven (Holcim-PRB), pointant à 611 milles.

Mettraux sur la tranche, une première pour Roura

De son côté, Justine Mettraux (Teamwork-Team Snef) navigue toujours en 11e position et tente de combler son retard sur le top 10, qui se trouve à environ 120 milles devant. La Genevoise est actuellement «au cœur d’une grosse dépression», son bateau voguant sur la tranche comme l’ont dévoilé les organisateurs dans une vidéo (à voir ci-dessous).

«Ça ne fait pas rêver, mais Juju s’en sort bien, le bateau est en bon état, il faut encore tenir une dizaine d’heures avant de retrouver des conditions plus maniables», a indiqué l’équipe de Mettraux sur Instagram mardi soir.

Pour sa part, Alan Roura, qui est actuellement 19e à 3’094 milles de la tête, a franchi le Cap Leeuwin (Sud-Est de l’Australie) en ce mardi 17 décembre. Il s’agit d’une première pour l’IMOCA Hublot qui n’était «jamais allé aussi loin».

«On est en mode ‘Poney Club’ à 25 nœuds, ça tartine. C’est cool», a réagi le Genevois dans une vidéo publiée sur son site. «Dans trois jours, on a fait la moitié et on se barre de l’océan Indien ! On se casse ! Et on se rapproche de la maison.»

Troisième marin suisse en lice dans cet «Everest des mers», le Zurichois Oliver Heer (Tut Gut.) est 31e, à 4’168 milles du premier.

La Zone d'exclusion Antarctique modifiée

A noter encore que la direction de la course a pris la décision de modifier la Zone d'exclusion Antarctique (ZEA) qui permet aux skippers de ne pas se rapprocher des icebergs. En collaboration avec des experts qui cartographient les icebergs, la ZEA a été légèrement remontée au nord au niveau du point Némo sur près de 60 milles.

«Les détections réalisées par CLS par satellite nous permettent de prendre cette décision, explique Pierre Hays à la direction de course. C’est aussi une façon d’anticiper la dérive des glaces qui pourrait concerner la fin du peloton». Il s’agit de la cinquième modification de la ZEA depuis le départ du Vendée Globe.

