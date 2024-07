Jasper Philipsen a remporté vendredi sa deuxième victoire sur ce Tour de France 2024. Le Belge a enlevé la 13e étape au sprint vendredi à Pau à la veille d'un week-end dans les Pyrénées.

ATS

Le Slovène Tadej Pogacar conserve le maillot jaune avec 1'06 d'avance sur le Belge Remco Evenepoel et 1'14 sur le Danois Jonas Vingegaard. Le quatrième favori, Primoz Roglic, n'a pas pris le départ vendredi matin à Agen après sa lourde chute la veille.

Pogacar a, lui, perdu un précieux équipier en montagne, l'Espagnol Juan Ayuso, dossard 13, qui a abandonné en course de route après être tombé malade jeudi. Samedi, le peloton prendra la direction des Pyrénées pour la première arrivée au sommet au Pla d'Adet avec notamment l'ascension du Tourmalet en chemin.

Encore une chute

Jasper Philipsen s'est imposé devant le Belge Wout Van Aert, une nouvelle fois deuxième, et l'Allemand Pascal Ackermann dans un final encore marqué par une violente chute. C'est Maxime Van Gils qui, en voulant remonter son leader Arnaud De Lie, a heurté de plein fouet Amaury Capiot dans le dernier kilomètre.

La chute, qui a emporté plusieurs coureurs, a provoqué une cassure. Pogacar s'est retrouvé dans un premier groupe contrairement à plusieurs autres leaders, mais tout le monde a été reclassé dans le même temps en vertu de la règle des trois kilomètres.

«Les sensations étaient bonnes, meilleures que les premières semaines du Tour.

La journée a été rapide et très animée avec notamment une échappée d'une vingtaine de coureurs, dont le champion du monde Mathieu van der Poel, mais elle a été rapidement condamnée à cause de la présence d'Adam Yates, le principal lieutenant de Pogacar.J'ai eu pas mal de malchance au départ, et je suis content que ça tourne», a déclaré Philipsen après avoir remporté sa huitième victoire sur le Tour au total.

Cavendish piégé

Quatre coureurs – Michal Kwiatkowski, Romain Grégoire, Julien Bernard et Magnus Cort – s'en sont extraits mais ils ont également été repris par le peloton à cinquante kilomètres de l'arrivée.

Le peloton était alors scindé en plusieurs parties. Des sprinters comme Mark Cavendish et Dylan Groenewegen ont ainsi été piégés et n'ont pas réussi à se mêler à la lutte pour la victoire.

ats