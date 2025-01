Justine Mettraux : «Ce n’est pas une partie facile pour terminer»

Dix jours après le vainqueur Charlie Dalin, le quatrième du Vendée Globe, Jérémie Beyou (Charal), est attendu dans la nuit de jeudi à vendredi aux Sables-d'Olonne, avant au moins deux autres arrivées dans la journée. La Genevoise Justine Mettraux devrait elle arriver entre vendredi et samedi.

Justine Mettraux devrait arriver aux Sables-d'Olonne dans la nuit de vendredi à samedi. KEYSTONE

Il touche au but : au pointage de 19h00, Beyou n'était plus qu'à 147 milles nautiques de la ligne finale. Son arrivée est prévue entre 01h00 et 3h00 du matin (GMT+1).

Il devrait être suivi, si aucune casse ne se produit d'ici-là dans le Golfe de Gascogne, par Paul Meilhat (Biotherm) et Nicolas Lunven (Holcim-PRB), espérés en Vendée en matinée pour le premier, dans l'après-midi pour le second.

D'ici dimanche, six autres navigateurs devraient suivre, après plus de 75 jours de course. Parmi eux, Justine Mettraux (Teamwork - Team Snef) qui navigue en 8e position, à 490 milles des Sables-d'Olonne. La Genevoise devrait arriver dans la nuit de vendredi à samedi, battant ainsi d’une dizaine de jours le record féminin sur le Vendée Globe.

D’ici là, elle doit encore batailler avec un vent fort et une mer agitée. «Ce n’est pas une partie facile pour terminer la course. Il va encore falloir faire très attention car le bateau n’est pas forcément à 100% pour ces conditions. La priorité reste de ramener le bateau», a expliqué jeudi sur Instagram la navigatrice de 38 ans.

Alan Roura : «Je suis sanglé dans le fond de mon siège !»

De son côté, Alan Roura (Hublot) pointe au 20e rang, à 2’862 milles de la ligne d’arrivée. Le Genevois a franchi sans encombre le Pot-au-Noir. «Nous voilà dans les alizés, avec une mer assez courte et ça tape très fort à bord. Je suis presque sanglé dans le fond de mon siège !», a détaillé le skippeur de 31 ans sur son site.

Troisième marin suisse, le Zurichois Oliver Heer (Tut Gut.) est 30e, à 5’299 milles de sa destination finale. Tout à l'arrière de la flotte, le Belge Denis Van Weynbergh, 34e et dernier, a quitté le Pacifique, son bateau étant le dernier de cette 10e édition à avoir franchi le cap Horn.

Pour la première fois depuis le passage par les premiers du Cap de Bonne Espérance fin novembre, les solitaires encore en course, au nombre de 31, partagent donc le même océan. Avec Fabrice Amedeo (Nexans - Wewise) et Manuel Cousin (Coup de Pouce), il est espéré aux Sables-d'Olonne fin février.

Le top 10 du Vendée Globe (pointage de jeudi à 19h00) Charlie Dalin (Macif Santé Prévoyance) : vainqueur en 64 jours 19 heures 22 minutes 49 secondes

Yoann Richomme (Paprec Arkéa) : deuxième en 65 jours 18 heures 10 minutes 2 secondes

Sébastien Simon (Groupe Dubreuil) : troisième en 67 jours 12 heures 25 minutes et 32 secondes

Jérémie Beyou (Charal) à 147,39 milles nautiques de l'arrivée

Paul Meilhat (Biotherm) à 289,85 mn de l'arrivée

Nicolas Lunven (Holcim - PRB) à 354,42 mn de l'arrivée

Thomas Ruyant (Vulnerable) à 484,50 mn de l'arrivée

Justine Mettraux (Teamwork-Team Snef) à 490,50 mn de l'arrivée

Sam Goodchild (Vulnerable) à 507,78 mn de l'arrivée

Benjamin Dutreux (Guyot Environnement - Water Family) à 1’009,11 mn de l'arrivée Montre plus

