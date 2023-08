Pour une fois, Jolanda Neff (30 ans) ne fait pas partie des favorites aux championnats du monde. Mais cela ne veut rien dire, au moins depuis le sacre olympique de la St-Galloise il y a deux ans à Tokyo. Il existe d'ailleurs certains parallèles entre 2021 et 2023.

Jolanda Neff ne fait pas partie des favorites aux championnats du monde. Keystone

La Néerlandaise Puck Pieterse, vainqueur de trois des quatre courses de Coupe du monde cette saison, est la grande favorite. Les principales outsiders sont les Françaises Pauline Ferrand-Prévot et Loana Lecomte, les Autrichiennes Laura Stigger et Mona Mitterwallner, la Néerlandaise Anne Terpstra et Alessandra Keller.

Et Jolanda Neff ? Son nom ne vient que plus bas dans la liste des candidates au podium, du moins si l'on se base sur les statistiques. Les raisons de croire en ses chances de victoire samedi sont minces. Elle affiche ainsi un 6e rang comme meilleur résultat en Coupe du monde en 2023, et s'est classée 4e aux championnats d'Europe.

La forme s'améliore

Ce sont des performances modestes pour une athlète de sa renommée qui, comme Nino Schurter, a remporté les titres les plus importants du VTT. Mais les apparences sont trompeuses. «La construction de la forme est clairement orientée vers les championnats du monde», avait souligné Jolanda Neff avant le début de la saison en mai. Prouver quelque chose en Coupe du monde n'est pas sa motivation.

En effet, les résultats montrent une tendance à la hausse : plus les championnats du monde approchent, plus Jolanda Neff monte en puissance. Lors de sa 6e place en Coupe du monde au Val di Sole il y a un mois, elle a ainsi effectué une superbe «remontada» après s'être retrouvée hors du top 30 à la suite d'un ennui mécanique.

Cette évolution est porteuse d'espoir pour les championnats du monde, d'autant plus qu'il existe plusieurs parallèles avec 2021. Avant son sensationnel titre olympique obtenu devant ses coéquipières Sina Frei et Linda Indergand, les résultats de la saison n'avaient pas parlé en sa faveur.

Avant son triomphe à Tokyo, elle s'était classée 13e, 8e et 4e en Coupe du monde, dans cet ordre. Comme à Tokyo, la pluie pourrait être un facteur déterminant sur le site écossais de Glentress Forest. Comme avant Tokyo, Jolanda Neff et l'équipe de Suisse sortent d'un camp d'entraînement idéal.

Des conditions plus favorables

«En fait, Tokyo me revenait sans cesse à l'esprit après les dernières Coupes du monde de Leogang et du Val di Sole, explique Jolanda Neff. En 2021 aussi, j'avais remarqué lors de l'avant-dernière course que je me rapprochais à nouveau du peloton de tête. Et comme à l'époque, j'ai eu la confirmation lors de ma dernière course que je pouvais à nouveau rouler devant.»

Sa préparation s'est également déroulée de manière similaire. Et, contrairement à ce qui s'était produit avant Tokyo (déchirure de la rate sept mois avant les Jeux), aucune blessure n'est venue la perturber. «Les conditions sont encore meilleures» qu'avant le rendez-vous olympique de 2021, estime Jolanda Neff.

De plus, le stress – qui avait tendance à l'accabler dans les grands événements en début de carrière – a diminué avec les succès et l'expérience. Elle a déjà été championne du monde, elle est aussi championne olympique. «Ce qui va suivre est en quelque sorte un bonus», a-t-elle d'ailleurs récemment souligné.

C'est justement cette sérénité qui joue en sa faveur. Sa soif de succès est toujours là, la tension qui l'entrave parfois n'a plus la même ampleur. Et depuis son titre obtenu en 2017, Jolanda Neff ne s'est jamais classée au-delà de la 6e place dans des Mondiaux. Deux autres médailles d'argent sont venues s'ajouter à son palmarès, la dernière l'année dernière aux Gets derrière Pauline Ferrand-Prévot.

ATS