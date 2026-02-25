Caroline Ulrich, Aurélien Gay, Andrea Sherpa-Zimmermann et Nicolas Bideau sont les nouveaux ambassadeurs de la Patrouille des Glaciers (PDG), dont la 41e édition est prévue en avril. Ils représenteront la course emblématique en Suisse et à l'étranger.

Caroline Ulrich, qui vient de participer aux JO, est l’une des nouvelles ambassadrices de la PDG. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«C'est très important pour moi, en tant qu'athlète de haut niveau, de montrer d'où vient notre sport grâce à la Patrouille des Glaciers. C'est l'essence du ski-alpinisme, avec cet esprit de cordée. C'est une épreuve longue, où on doit affronter les conditions de hautes montagnes livrés à nous-mêmes,» a déclaré la vaudoise Caroline Ulrich à Keystone-ATS lors de la présentation des ambassadeurs aux médias mercredi.

A 22 ans, elle a été championne du monde et double médaillée d'or aux JO de la jeunesse en 2020. Elle revient aussi des JO de Milan-Cortina, où elle a atteint les demi-finales, signant le 7e temps.

Parcours en préparation

Les nouveaux ambassadeurs se disent aussi très fiers de représenter cette course emblématique, notamment après l'entrée de la discipline du ski-alpinisme aux JO de Cortina et les deux médailles suisses rapportées par Marianne Fatton, seule en sprint et avec son coéquipier Jon Kistler en relais mixte.

Aurélien Gay, Valaisan de 25 ans et double médaillé mondial aux Championnats du monde de Morgins en 2024-2025, participera à la PdG cette année. Tout comme la Biennoise Andrea Sherpa-Zimmermann, avocate en droit international du sport, membre de la Fondation de la PdG et ancienne gagnante de l’épreuve. Ainsi que Nicolas Bideau, chef de la communication du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), qui participera à sa quatrième patrouille.

La neige est bien présente pour cette 41e édition, qui est prévue entre le 13 et le 19 avril. «Nous avons déjà fait quelques interventions sur le parcours pour purger des grands amas de neige», explique le commandant de la PdG Yves Charrière, avant de rappeler que le parcours n'est sûr que lors de la course, ni avant ni après. Aujourd'hui, 1381 patrouilles sont inscrites à la PdG, a confirmé Yves Charrière.