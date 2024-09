Nous ne savons pas «s'il aurait été possible de retrouver Muriel plus tôt avec la radio ou non»

David Lappartient, le président de l'Union cycliste internationale (UCI), s'est adressé aux médias après le décès de Muriel Furrer.

Il a mis en garde contre des conclusions hâtives dans le débat sur la sécurité et a justifié la poursuite des championnats du monde de cyclisme et de paracyclisme sur route à Zurich.

Le Français, lui-même père de trois filles, a déclaré: «Nous nous sentons très mal. Cela aurait dû être le meilleur moment de la saison». Il raconte comment il a été informé à temps, comment la communication a été gérée en accord avec la famille Furrer: «De nombreuses parties ont été impliquées.»

Malgré le décès de Muriel Furrer, il était juste de continuer les championnats du monde. «Nous pensons que ce ne serait pas la meilleure façon de se souvenir de Muriel si nous arrêtions les championnats du monde», a maintenu le Français. «Nous avons eu une réunion et avons décidé ensemble de ne pas arrêter les courses.»

«Ne généralisons pas»

Lappartient, l'un des candidats à la succession du président du CIO Thomas Bach, a renvoyé aux autorités chargées de l'enquête pour ce qui est des circonstances de l'accident et du décès, mais s'est exprimé sur la discussion relative à la sécurité. Celle-ci a également mis à l'ordre du jour le thème de l'interdiction de la radio.

L'UCI interdit la radio lors des championnats du monde et souhaite étendre cette mesure aux courses du World Tour. La fédération internationale espère ainsi rendre les courses plus passionnantes et plus imprévisibles.

Les coureurs et les équipes ont toujours souligné l'importance de la radio pour la sécurité. Pour Lappartient, cet argument ne tient pas: «Il y a aussi des chutes à cause de la radio. Soyons prudents et ne généralisons pas une tragédie». Il est trop tôt pour tirer des conclusions quant à savoir «s'il aurait été possible de retrouver Muriel plus tôt avec la radio ou non.»

