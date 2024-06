Ultime rendez-vous avant le Tour de France, le Tour de Suisse qui commence dimanche aura une charge émotionnelle très forte, un an après la mort de Gino Mäder à qui plusieurs hommages seront rendus.

Commémoration en l’honneur de Gino Mäder juste après sa mort (archives). KEYSTONE

AFP Melchior Cordonier

Les organisateurs de cette épreuve à huit étapes ont décidé, en concertation avec la famille, de donner le nom du coureur suisse au point culminant de la course.

«Dès cette année, le toit du Tour sera désormais appelé le Grand Prix de la montagne #rideforgino où il y a un prix spécial à gagner pour le meilleur grimpeur. Gino restera ainsi lié pour toujours au Tour de Suisse», a annoncé le directeur de l'épreuve Olivier Senn.

Gino Mäder, très apprécié dans le peloton, est décédé le 16 juin à l'âge de 26 ans des suites d'une violente sortie de route la veille dans la descente du col de l'Albula.

Retrouvé inerte dans une ravine et réanimé sur place, le grimpeur de l'équipe Bahrain avait été héliporté à l'hôpital de Coire où il a succombé à ses blessures le lendemain.

Le drame avait bouleversé la communauté cycliste et le dossard 44 qu'il portait lors de son accident ne sera plus attribué sur le Tour de Suisse.

Une sortie cyclo sera par ailleurs organisée cette année le jour de son décès, le 16 juin, entre Aigle et Villars, et des chaussettes spéciales sont disponibles à la vente dont les bénéfices seront intégralement reversés à l'association de Gino Mäder.

Le coureur était notamment très engagé pour la défense de l'environnement.

Derniers réglages avant le Tour

«Ce qu'on a vécu l'année dernière a été très dur et revenir sur le Tour de Suisse fait remonter plein de souvenirs. Nous voulons en garder les meilleurs, la passion de Gino, son dévouement et son enthousiasme. Notre objectif est de faire de notre mieux et, je l'espère, de décrocher une victoire à sa mémoire», souligne le Tchèque Roman Kreuziger, directeur sportif de l'équipe Bahrain et ancien vainqueur du Tour de Suisse en 2008.

Sur le plan sportif, le Tour de Suisse offre la possibilité, tout comme le Critérium du Dauphiné, d'effectuer les derniers réglages avant le Tour de France (28 juin-21 juillet) et d'arbitrer les derniers choix de sélection.

Plusieurs candidats postulent pour le classement général: le vainqueur sortant Mattias Skjelmose, Adam Yates et Joao Almeida, Egan Bernal et Tom Pidcock, Lenny Martinez, Felix Gall, Richard Carapaz ou encore Enric Mas.

Après l'ouverture par un chrono court (4,7 km) et plat dimanche à Lichtenstein, les choses sérieuses commencent mercredi avec quatre arrivées au sommet successives, sachant que ce qui devait être l'étape-reine vendredi a été rabotée à cause de la neige.

Tout pourrait se jouer lors de la dernière étape dimanche à Villars-sur-Ollon, un chrono en côte de 15 km.