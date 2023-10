Les Anglais, «ennemis publics numéro un» du rugby mondial ? «Nous sommes contents d'endosser ce costume», a assumé Billy Vunipola mardi en conférence de presse avant d'affronter les Fidji en quarts de finale de la Coupe du monde dimanche à Marseille (17h00).

L’Angleterre n’aura pas les faveurs du public face aux Fidji. Keystone

«Je ne dirais pas que les Fidji sont la deuxième équipe préférée des supporters. Je dirais plutôt que l'Angleterre est celle qu'ils aiment le moins», a répondu le troisième ligne du XV de la Rose à un journaliste qui lui demandait si le public français ou neutre allait se ranger ce week-end derrière les Fidjiens, attractions de la première partie du tournoi.

Dans le cadre élégant du conservatoire d'Aix-en-Provence, où l'Angleterre a pris ses quartiers cette semaine après avoir longtemps séjourné au Touquet, l'entraîneur de l'attaque Richard Wigglesworth a dit attendre davantage que lors de la victoire étriquée contre les Samoa (18-17) le week-end dernier.

«On n'a clairement pas montré suffisamment de bonnes choses. C'était trop brouillon», a jugé l'ancien demi de mêlée. «Il va falloir faire nettement mieux si on veut gagner ce quart de finale.»

Une revanche à prendre

Sortis premiers du groupe D avec quatre succès en autant de matches, les Anglais se sont rassurés après un Tournoi des six nations raté et une préparation au Mondial notamment marquée par la première défaite de leur histoire contre les Fidji (30-22) en août à Twickenham.

«On espère avoir changé depuis car ça fait six semaines qu'on essaie de progresser», a pointé Wigglesworth. «C'est un bon test pour nous de retrouver une équipe qui nous a battus avant la Coupe du monde quand tout le monde nous enterrait».

«On sent davantage de pression cette semaine à l'entraînement. On sait qu'on rentre à la maison si on ne gagne pas ce match», n'a pas caché Vunipola, qui pourrait une nouvelle fois débuter la rencontre sur le banc.

«Pour être franc, j'aurais aimé jouer davantage», a ajouté le puissant troisième ligne centre, tombé derrière son coéquipier Ben Earl dans la hiérarchie du poste après avoir été suspendu pour le premier match de son équipe contre l'Argentine.