Zurich accueille les Championnats du monde de cyclisme sur route pour la première fois depuis 80 ans. La ville des bords de la Limmat a une histoire fortement liée au cyclisme, qui a peu à peu décru.

En 1946, Hans Knecht était devenu champion du monde à Zurich. KEYSTONE

ATS

Pendant un peu plus d'une semaine, le monde du cyclisme aura les yeux rivés sur Zurich. Pour la capitale économique du pays, c'est en quelque sorte un retour aux sources, tant son histoire sportive est liée à celle de la petite reine.

Avant de devenir à l'ère industrielle la métropole financière qu'elle constitue encore aujourd'hui, Zurich était autrefois la première destination suisse pour le cyclisme, et ce avec un rayonnement mondial.

Hans Knecht, ce précurseur

Zurich a déjà accueilli à trois reprises les Mondiaux de cyclisme sur route: en 1923, alors qu'ils étaient encore réservés aux amateurs, en 1929 et en 1946. La première édition à s'être tenue après la Seconde Guerre mondiale a été particulièrement mémorable pour les Suisses. Hans Knecht fut en effet le premier Helvète à décrocher le maillot arc-en-ciel.

Le teinturier zurichois, déjà champion du monde chez les amateurs en 1938, a devancé les favoris sous une pluie battante et devant 50 000 spectateurs en délire. Une foule que les soldats et les policiers ont dû repousser au moment de la cérémonie protocolaire.

Cette fête populaire a débouché sur l'âge d'or du cyclisme suisse ainsi que l'avènement de Ferdy Kübler et d'Hugo Koblet. Les deux Zurichois sont aujourd'hui encore les seuls Helvètes à avoir remporté le Tour de France. Leurs succès ont enthousiasmé le public et suscité une euphorie sans précédent pour la petite reine sur les bords de la Limmat.

Au-delà du cyclisme sur route et des champions que furent Knecht, Kübler et Koblet, la piste occupe également une place de choix dans l'histoire du cyclisme zurichois, grâce au vélodrome d'Oerlikon et aux Six jours de Zurich.

Témoin d'un passé révolu

Le vélodrome découvert d'Oerlikon – cette piste en béton de 333,333 mètres construite en 1912 – est l'un des derniers vestiges de cette période dorée. Elle est considérée comme un chef-d'oeuvre de l'histoire de la construction. Dans ses grandes années, le vélodrome zurichois voyait des milliers de spectateurs garnir ses gradins pour assister aux courses du dimanche après-midi.

Le cyclisme sur piste a bien changé et Oerlikon est devenu peu à peu désuet. Aujourd'hui, les vélodromes sont couverts, à l'image de ceux d'Aigle, de Granges et de Genève. Ainsi, la piste d'Oerlikon a déjà été menacée plusieurs fois de disparaître, soit parce que l'argent manquait pour la faire fonctionner, soit parce que des plans alternatifs étaient élaborés, comme un centre de soins, une piscine ou un parking.

Les heures de gloire du vélodrome d'Oerlikon appartiennent donc au passé. Mais la communauté d'intérêts Open Racetrack veille à ce que le site perdure. Le mardi, lorsque le temps le permet, c'est soir de course sur la vétuste piste. Pour le plus grand bonheur des nostalgiques. Le vélodrome est d'ailleurs classé monument historique. C'est de là que s'élancera dimanche le contre-la-montre masculin.

Fête populaire au vélodrome

Une piste couverte a été ajoutée en 1939 avec l'inauguration du Hallenstadion. En effet, face aux conditions météo incertaines, les courses ont dû être annulées à plusieurs reprises. La première édition des Six jours de Zurich s'y est tenue en 1954. Pendant le déroulement de la compétition, le vélodrome était le lieu nocturne le plus fréquenté de Zurich, avec des courses jusqu'aux premières heures du matin et une ambiance festive dans les tribunes.

Mais l'intérêt du public a peu à peu diminué et l'événement a été abandonné dans un premier temps en 2001. Six ans plus tard, la compétition a été relancée après la reconstruction du Hallenstadion, mais même le raccourcissement à quatre soirées n'a pas permis de retrouver les liesses populaires du siècle dernier. L'heure des Six jours de Zurich était passée, malgré une toute dernière édition en 2014 sous le nom de «Sixday-Nights».

Connue comme la plus ancienne épreuve cycliste de Suisse, la Züri-Metzgete était jusqu'en 2006 l'une des principales courses d'un jour du pays. Mais l'épreuve lancée en 1910, aussi appelée Grand Prix de Zurich, a également été abandonnée définitivement en 2015 en raison de soucis financiers.

L'histoire entre Zurich et le cyclisme professionnel n'est toutefois pas totalement terminée. Du moins, elle s'apprête à reprendre ses droits, une semaine durant, grâce aux Championnats du monde. Rien que ça. Les nostalgiques peuvent se réjouir.

Zapped d'août : «Tu me pètes les oreilles quand tu causes !» Les moments drôles et insolites de la rédaction de blue. À consommer sans modération. 04.09.2024

ATS, par Dominik Moser