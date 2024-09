La Belge Lotte Kopecky (28 ans) a remporté sous la pluie à Zurich son deuxième titre mondial consécutif. Côté suisse, Noemi Rüegg a été la meilleure en terminant au 11e rang à trois minutes.

LOTTE KOPECKY IS THE 2024 ELITE WOMEN RR WORLD CHAMPION! 🚴‍♀️🏆#Zurich2024 pic.twitter.com/dXaZv9wm1o — Eurosport (@eurosport) September 28, 2024

ATS

Dans des conditions très difficiles, la course a été spectaculaire et pleine de rebondissements causés notamment par la tactique. Au final, six coureuses se sont disputé les médailles dans un sprint dominé par Lotte Kopecky.

La Belge - qui est revenue de loin après avoir été lâchée - a devancé l'Américaine Chloé Dygert et l'Italienne Elisa Longo Borghini. La favorite Demi Vollering a dû se contenter de la 5e place. Les Néerlandaises, qui ont beaucoup travaillé et qui avaient encore trois représentantes devant dans le final, ont ainsi été les grandes battues de la journée.

ats