Augustin Maillefer ne cachait pas sa frustration après la défaite d'Alinghi face aux Français d'Orient Express lors de la 1re journée de la Coupe Louis Vuitton. «Tout n'était pas à jeter. Mais ça s'est joué sur le pré-départ, et c'est frustrant», a expliqué l'un des deux «cyclors» présents dans le bateau suisse jeudi.

Augustin Maillefer : «Ce que j'espère ? Tout gagner.» Alinghi Red Bull Racing a manqué son entame de Coupe Louis Vuitton. Le défi helvétique s'est incliné face à l'Orient Express Racing Team, la seule équipe qu'il avait battue en régate préliminaire, pour son seul match disputé jeudi sur le plan d'eau de Barcelone. Alinghi a été dominé tactiquement dès le pré-départ de cette régate inaugurale, Orient Express Racing Team parvenant à prendre d'emblée la tête. «Dans ces conditions, le départ est primordial. On n'a pas réussi le départ que l'on espérait», a concédé Nicolas Rolaz, l'un des régleurs de l'AC75 helvétique jeudi. Alinghi devra donc très vite monter en puissance pour éviter la 5e place de ce double Round Robin, la seule qui sera synonyme d'élimination. Il s'agira de réagir dès vendredi: la formation helvétique aura également un seul match au programme, dès 14h face au défi britannique, qui a quant à lui gagné son premier match jeudi. 29.08.2024

ATS

Interrogé par Keystone-ATS à son retour à la base d'Alinghi Red Bull Racing jeudi après-midi à Barcelone, Augustin Maillefer n'avait pas perdu son sourire malgré cet échec inaugural. «D'un côté, nous sommes très contents que les courses commencent enfin, qu'on se batte enfin pour des points», a-t-il relevé.

«Mais on aurait évidemment souhaité que cela commence autrement que par une défaite», a poursuivi l'ancien spécialiste d'aviron, qui estimait ne pas être le mieux placé – au sens propre – pour analyser à chaud ce premier match. «J'ai le nez dans le guidon tout au long de la course», a rappelé le «cyclor».

«Mais tout n'était pas à jeter, loin de là. Tout m'a semblé bien à part ce départ manqué. Notre vitesse était bonne, nos manoeuvres aussi. Mais c'est un gros avantage de pouvoir partir devant, même si la course n'est évidemment pas jouée dès le départ», a souligné Augustin Maillefer.

«Dans les prochains, on ne va pas se priver de prendre l'avantage dès le départ», a promis le Vaudois de 31 ans, soulignant que la tâche des «cyclors» était d'autant plus difficile jeudi. «Quand on a peu de vent ou des vents instables, on n'a jamais de petits îlots de repos», a-t-il souligné.

«Repartir sur de bonnes bases»

Augustin Maillefer revenait par ailleurs sur l'importance de la récupération, tant physique que mentale. «Il faut se réhydrater. Ensuite, place aux massages et au repos. Et il faut aussi laisser passer la frustration pour repartir sur de bonnes bases», a-t-il expliqué, le moral au beau fixe.

«On espère gagner tous nos matches», a encore lâché le Vaudois. «Mais au-delà de cela, on veut montrer notre meilleur. Si on fait tout en étant au maximum de nos capacités, les victoires devraient venir. Nous sommes des compétiteurs, et nous avons surtout envie de travailler chaque jour pour aller chercher les victoires.»

ats