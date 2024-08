Marc Hirschi (UAE Team Emirates) a remporté la Bretagne Classic dimanche à Plouay, au terme de 259,8 km très agités. Le Bernois est parti à moins de quatre kilomètres de l'arrivée.

Sorti à 3,5 km de l'arrivée, Marc Hirschi 🇨🇭 a remporté la #bretagneclassic en solitaire. Paul Magnier 🇫🇷 a réglé le peloton, d'une cinquantaine de coureurs, devant Magnus Cort 🇩🇰, Arnaud De Lie 🇧🇪 et Thibau Nys 🇧🇪#cyclisme #wielrennen #ciclismo #cycling pic.twitter.com/IoJf9nJ6nA — 🚴 Les Rois du Peloton 🚲 (@LRoisDuPeloton) August 25, 2024

ATS

Après la Flèche Wallonne au printemps, puis le Tour de République tchèque et la Clasica San Sebastian cet été, Hirschi décroche une nouvelle victoire cette saison, à un mois des championnats du monde qui se dérouleront «à domicile» à Zurich.

Aux avant-postes tout au long de l'étape, le futur coureur de chez Tudor a forcé la décision dans le final et conservé quelques mètres d'avance sur le peloton, où le Français de la Soudal Quick-Step, Paul Magnier, a réglé le sprint devant le Danois Magnus Cort Nielsen.

Sur les 60 derniers kilomètres, «il y avait beaucoup de coureurs qui avaient le même niveau, on était tous très forts et personne n'était supérieur aux autres», a raconté Hirschi. «Dans la dernière montée, je me suis dit que c'était ma dernière chance de partir et de gagner. J'ai réussi à faire un petit écart et je savais qu'après j'allais avoir le vent dans le dos», a-t-il ajouté.

Après une échappée en début de course composée du Danois Christopher Jensen et de l'Argovien Silvan Dillier, qui a compté plus de 10 minutes d'avance, les choses sérieuses ont commencé à la jonction avec le peloton, à 60 km de la ligne.

Benoît Cosnefroy, Julian Alaphilippe, Romain Grégoire et le Belge Arnaud de Lie ont lancé des banderilles. Mais c'est bien Hirschi, futur coéquipier d'Alaphilippe la saison prochaine, qui a su être le plus patient pour placer l'offensive victorieuse.

ats