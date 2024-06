Mujinga Kambundji décroche l’or et conserve son titre européen

Mujinga Kambundji a décroché l'or du 200 m des Championnats d'Europe à Rome. La Bernoise a défendu son titre avec brio en coupant la ligne en 22''49.

Mujinga Kambundji a défendu son titre brillamment à Rome. KEYSTONE

ATS

Un cassé sur la ligne pour devancer d'un centième la Britannique Daryll Neita, puis un sourire contagieux. Mujinga Kambundji est bien une athlète de grands championnats. Bronzée aux Mondiaux de Doha en 2019 sur 200 m, championne du monde en salle du 60 m en 2022, 2e du 100 m aux Européens de Munich, titrée sur 200 m, championne d'Europe en salle du 60 m l'an dernier, «Muji» sait clairement comment être prête le jour J.

La Bernoise de 32 ans n'était pas forcément dans la forme de sa vie avant ces compétitions continentales, mais elle est montée en puissance. Qualifiée pour la finale sur 100 m, Kambundji a laissé le processus se faire. Sa grande rivale Daryll Neita lui a logiquement mené la vie dure, mais Kambundji a su puiser dans ses ressources pour se garder un minuscule avantage décisif sur la fin.

«Je ne sais pas comment je fais pour être toujours là dans les grands rendez-vous, a expliqué la Bernoise au micro de la RTS. Mais c'est pour cela que je m'entraîne, ces grands championnats. Je savais que tout était là et hier la demi-finale m'a donné beaucoup de confiance. J'ai senti que le virage était bon, mais qu'après c'était la bataille. Je me suis battue sur la fin. Je devais casser sur la ligne. Normalement c'est plutôt ma soeur qui sait bien casser, moi je n'ai jamais gagné une grande course dans ces conditions.»

Des stars bien présentes

Les deux grandes stars européennes des haies n'ont pas déçu. Protégée de Laurent Meuwly, Femke Bol a survolé son 400 m haies pour enlever l'or en 52''49. La médaillée d'argent, la Française Louise Maraval, a couru en 54''23. Chez les messieurs, Karsten Warholm l'a emporté en 46''98. L'Italien Alessandro Sibilio a pris la 2e place en 47''50.

Le concours du triple saut fut très disputé avec deux hommes à plus de 18 m. Pedro Pichardo pensait peut-être que ses 18m04 suffiraient, mais l'Espagnol Jordan Alejandro Diaz Fortun s'est posé à 18m18, la troisième meilleure distance de tous les temps.

A la hauteur masculine, l'idole locale Gianmarco Tamberi s'est imposée avec 2m37. Il s'est fait une frayeur à 2m29 en passant au 3e essai.

Au décathlon, victoire de l'Estonien Johannes Erm (8764 pts). A noter la 5e place du recordman du monde Kevin Mayer et la 14e du Bâlois Finley Gaio (7934).

Un mercredi excitant

Lore Hoffmann (27 ans) s'est qualifiée pour la finale du 800 m. La Valaisanne a fini 3e de sa demi-finale en 2'00''41. La finale aura lieu mercredi à 21h25.

Comme attendu, Annik Kälin a elle aussi obtenu son billet pour une finale, celle de la longueur. Lors de la qualification, la Grisonne a sauté à 6m83, soit à un centimètre de son record de Suisse établi lors de l'heptathlon samedi.

Le relais masculin 4x100 m disputera également la finale à Rome. Pascal Mancini, Felix Svensson, Bradley Lestrade et Timothé Mumenthaler ont couru en 38''70 et pris la 4e place de leur demi-finale. Ils devront battre le record national (38''36) en finale pour se qualifier pour les JO de Paris

Sans Mujinga Kambundji qui s'est reposée pour la finale du 200 m, les Suissesses du 4x100 m ont décroché une place en finale avec un temps de 42''76, juste derrière la Grande-Bretagne. Echec par contre pour le relais messieurs 4x400 m.

ats