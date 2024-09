Noemi Rüegg fera partie samedi du cercle élargi des candidates au podium de la course en ligne des Mondiaux à Zurich. Elle a progressé de manière impressionnante cette année et voudra briller devant son public.

Noemi Rüegg fera partie du cercle élargi des candidates au podium de la course en ligne des Mondiaux à Zürich. IMAGO/frontalvision.com

ATS

Lors des précédentes saisons, le cyclisme féminin suisse a été porté par le duo Marlen Reusser/Elise Chabbey. Toutes deux appartiennent à l'élite mondiale et attirent ainsi l'attention des médias et du public.

Mais 2024 ne restera pas leur année. La Bernoise Marlen Reusser a dû mettre fin à sa saison en raison d'une santé défaillante après divers problèmes, dont un Covid long. Pour sa part, la Genevoise a chuté à plusieurs reprises. Heureusement pour la Suisse, Noemi Rüegg a su prendre le relais.

Changement d'équipe

La Zurichoise âgée de 23 ans a fêté à Majorque en janvier son premier succès en tant que professionnelle, elle qui a tout misé sur le vélo depuis 2022. Son environnement familial la prédisposait peut-être à faire carrière: son frère aîné Timon a brillé en cyclocross.

Lors de ses deux premières années dans le peloton, Noemi Rüegg a dû assumer un rôle d'équipière dans le team Jumbo-Visma, sa mission étant d'aider les autres à briller. Mais la Suissesse s'est rendu compte qu'elle avait les capacités pour faire davantage.

Elle a ainsi changé d'air au début 2024 et rejoint la nouvelle équipe EF Education-Cannondale. La formation américaine travaille avec une philosophie différente, avec peu de hiérarchie et une pression moindre sur les coureuses. Cet environnement plus familial convient à Noemi Rüegg, qui avait auparavant parfois peur de faire des erreurs. Il lui fournit les conditions idéales pour franchir un palier dans sa carrière.

Le travail a payé

La Suissesse a beaucoup investi dans sa préparation hivernale. «J'ai augmenté mon volume d'entraînement, ainsi que l'intensité dans les sessions», a-t-elle expliqué à Keystone-ATS. Elle a passé de nombreuses heures en salle de musculation, avant d'être aussi prête que possible pour ce nouveau chapitre. «Sur le plan physique, il y a une très nette progression», se réjouit-elle.

Ce travail acharné a payé. La coéquipière est devenue une cycliste en vue, qui se met régulièrement en évidence. Depuis juin, elle arbore le maillot rouge à croix blanche de championne de Suisse. Cette victoire lui a insufflé encore plus de confiance.

Participer aux JO de Paris était un rêve pour elle, et son 7e rang lors de la course en ligne a constitué un très bon résultat. Depuis, elle a disputé le Tour de France, le Tour de Romandie et les championnats d'Europe. Partout, elle a été remarquée.

Objectif: les classiques

Le fait qu'elle puisse briller sur tous les terrains ne passe pas inaperçu. Mais cela peut aussi être contre-productif quand il s'agit de se spécialiser dans une direction. «C'est vrai que c'est quelque chose de difficile pour moi. Je suis toujours en train de chercher.»

Elle se considère comme une coureuse polyvalente, qui veut à l'avenir viser en priorité les classiques. «Les montées courtes et raides me conviennent bien», explique-t-elle. La montagne ne la dérange pas, pour autant que les cols ne soient pas trop longs. Et elle a démontré aussi savoir sprinter.

Pas l'unique atout

A domicile, la course de samedi sera le dernier point d'orgue de sa saison. Noemi Rüegg estime être dans une forme similaire à celle qu'elle avait à Paris. Elle a pu reconnaître le parcours en disputant le relais mixte mercredi et dit l'apprécier.

La Zurichoise ne sera pas l'unique atout du camp suisse. Elise Chabbey aura aussi un rôle de leader. «Nous avons des profils similaires. Elise peut essayer d'attaquer et de prendre une échappée», glisse Noemi Rüegg, qui va pour sa part essayer de rester avec le peloton de tête le plus longtemps possible.

«Mais ce sera sans doute dur. Je ne sais pas si je pourrai suivre les toutes meilleures jusqu'au bout. Mais j'aimerais bien arriver avec un petit groupe devant pour la victoire», dit-elle.

