Noè Ponti devra encore patienter avant de conquérir une première médaille dans des Mondiaux en grand bassin. Le Tessinois a terminé 7e de la finale du 100 m papillon samedi à Fukuoka.

En bronze dans la discipline aux JO 2021 et en argent aux Européens en 2022, Noè Ponti n'est pas parvenu à se surpasser dans cette finale du 100 pap'. Le Tessinois de 22 ans, 7e après la première longueur de bassin, n'a pu faire mieux que 51''23. Il s'était montré plus rapide en demies (51''17) et en séries (51''00).

Noè Ponti est resté à 49 centièmes de son record de Suisse, établi en finale des JO de Tokyo. Il aurait dû le battre pour se hisser sur le podium à Fukuoka, et même l'exploser: le Français Maxime Grousset a cueilli l'or en 50''14, le Canadien Josh Liendo (50''34) et l'Américain Dare Rose (50''46) s'étant parés d'argent et de bronze.

«Je me suis bien senti dans cette course. Je peux regretter d’être resté un peu trop sous l'eau, ce qui a pénalisé mon premier mouvement», a-t-il analysé au micro de la RSI. «J’ai également été un peu en difficulté dans les dix derniers mètres. Mais je n’ai pas de regret», a-t-il assuré.

«Je m’attendais à faire un peu mieux au niveau du chrono», a poursuivi Noè Ponti. «Cela signifie aussi que je suis en retard par rapport à mes adversaires, qui sont plus rapides que moi actuellement. Après une petite pause, je vais me remettre au travail, notamment sur les détails à améliorer», a-t-il conclu.

Ponti a le temps

S'il ne regrette rien, Noè Ponti est forcément déçu, même s'il n'avait pas prononcé le mot médaille en évoquant ses ambitions. Il avait à cœur d'effacer la désillusion des Mondiaux 2022, où il avait obtenu une belle 4e place sur 200 m avant de manquer de force en finale du 100 papillon (8e) après avoir contracté le Covid.

L'argent récolté quelques semaines plus tard aux Européens de Rome, alors qu'il n'était pas à 100%, avait encore aiguisé son appétit. Tout comme les deux médailles conquises l'hiver dernier aux Mondiaux en grand bassin (argent sur 50, bronze sur 200 m papillon), où il avait toutefois aussi souffert sur 100 m au bout d'une compétition éprouvante (4e, après avoir signé un superbe chrono en séries).

Noé Ponti n'y arrive pas (encore) dans des Championnats du monde en grand bassin. Il doit encore apprendre à gérer d'une part ses efforts (il disputait samedi après-midi sa huitième course à Fukuoka) et d'autre part une pression née le jour où il s'est paré de bronze à la surprise générale aux JO de Tokyo 2021 derrière les «monstres» Caeleb Dressel et Kristof Milak.

Les forfaits pour Fukuoka de l'Américain et du Hongrois ont peut-être encore accru cette pression, même si la concurrence restait féroce et que Noè Ponti en était parfaitement conscient. Mais le Tessinois ne doit pas oublier une chose: il a d'ores et déjà accompli le rêve ultime de tout sportif avec sa médaille olympique, et peut à 22 ans seulement poursuivre sereinement sa progression.

