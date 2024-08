Kambundji en demies du 200m dans la souffrance, Pointet en repêchages

Mujinga Kambundji a décroché non sans mal son ticket pour les demi-finales du 200 m des JO de Paris dimanche matin.

Mujinga Kambundji a souffert sur 200 m dimanche matin, mais elle s'est hissée en demi-finales KEYSTONE

Léonie Pointet a en revanche manqué son affaire lors des séries et devra disputer les repêchages lundi en début d'après-midi.

En lice dans la deuxième série, Mujinga Kambundji a dû se contenter d'un chrono de 22''75 dans une course gagnée par l'Américaine Gabrielle Thomas (22''20). Elle a arraché pour 0''03 la 3e et dernière place directement qualificative pour les demi-finales programmées lundi soir (13e temps total).

«Ca n'était pas possible de faire mieux», a-t-elle relevé au micro de la RTS. «J'ai dû me battre jusqu'au bout. J'aurais dû partir plus vite, mais ça a commencé à être dur après 150 m», a poursuivi la 6e du 100 m, qui regrettait d'avoir dû enchaîner finale du 100 m samedi soir et séries du 200 dimanche matin.

Pointet doit faire mieux

Léonie Pointet n'avait pas une telle excuse à avancer. La Vaudoise de 23 ans, qui a couru en 22''72 cette saison, a terminé 6e de la première série en 23''42. «J'ai voulu trop bien faire», a-t-elle regretté. «Je devrai courir avec le coeur lors des repêchages» lundi en début d'après-midi.

Le meilleur chrono de ces séries a été l'oeuvre de Gabrielle Thomas, devant la Nigériane Favour Ofili (22''24) et Dina Asher-Smith (22''28). Pas de surprise à signaler, si ce n'est les forfaits de Shericka Jackson et de Marie-Josée Ta Lou.

