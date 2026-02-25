  1. Clients Privés
«Première fois qu’ils se lèvent» Les hockeyeurs américains reçus en héros par Donald Trump

Nicolas Larchevêque

25.2.2026

Les champions olympiques américains de hockey sur glace ont été accueillis mardi en héros au Congrès lors du traditionnel discours sur l'état de l'Union prononcé par Donald Trump. L'équipe féminine, également sacrée aux JO 2026, avait décliné l'invitation.

Agence France-Presse

25.02.2026, 08:27

25.02.2026, 08:40

Les hockeyeurs ont fait leur apparition dans le Capitole de Washington au début du discours du président américain sous les applaudissements nourris des élus. «C'est bien la première fois que je les vois se lever», a plaisanté Donald Trump au sujet des membres de l'opposition démocrate.

Le républicain a déclaré qu'il allait remettre à Connor Hellebuyck, le gardien de l'équipe, qui s'est brillamment illustré lors de la finale des JO, la plus haute distinction civile américaine, la médaille présidentielle de la Liberté. Il a également affirmé qu'il accueillerait prochainement à la Maison Blanche l'équipe féminine, qui avait choisi de ne pas assister à son discours mardi.

JO 2026 - Hockey sur glace. Les médaillées d’or déclinent l’invitation de Donald Trump

JO 2026 - Hockey sur glaceLes médaillées d’or déclinent l’invitation de Donald Trump

«Nous sommes sincèrement reconnaissants pour l'invitation adressée à notre équipe féminine (...) et apprécions profondément cette reconnaissance de leur performance exceptionnelle», a déclaré dans un communiqué un porte-parole de la Fédération américaine de hockey. Mais, a-t-il ajouté, «en raison du calendrier et des engagements scolaires et professionnels déjà prévus après les Jeux, les athlètes ne pourront pas y participer».

En grande pompe

Avant de se rendre au Capitole, siège du Congrès, l'équipe masculine a d'abord été reçue en grande pompe par Donald Trump à la Maison Blanche. Au moins cinq membres de l'équipe n'étaient toutefois pas présents lors de cette réception et ont rejoint directement leurs équipes de NHL.

Dimanche peu après la finale olympique, lors d'un appel téléphonique avec les joueurs retransmis sur les réseaux sociaux, Donald Trump avait déclaré: «Je dois vous dire qu'il va falloir faire venir l'équipe féminine, vous le savez bien». Il a ajouté qu'il serait «probablement destitué» s'il ne le faisait pas.

Ces remarques avaient provoqué des rires parmi ses auditeurs. Comme les hommes, les hockeyeuses américaines sont devenues championnes olympiques en battant le Canada en finale.

JO 2026 - Hockey sur glace. Les États-Unis s’emparent de l’or olympique aux dépens du Canada

JO 2026 - Hockey sur glaceLes États-Unis s’emparent de l’or olympique aux dépens du Canada

Le président américain a célébré la victoire de l'équipe masculine en publiant lundi sur son réseau Truth Social une vidéo générée par l'IA où on le voit, en costume bleu marine et cravate rouge sur la patinoire, ridiculiser l'équipe canadienne de hockey et marquer au passage le but gagnant.

