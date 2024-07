Un seul nouveau sport figure au programme des Jeux olympiques de Paris, en l'occurrence le breakdance. Les compétitions s'y dérouleront sur la place de la Concorde.

Le breakdance fera sa première et dernière apparition aux Jeux olympiques de Paris 2024. IMAGO

Au total, il n'y aura pas moins de 329 podiums olympiques répartis sur 32 disciplines sportives. Parmi elles, 28 font partie du programme olympique dit de base, et quatre sont proposées par le comité d'organisation local. Trois qui étaient déjà présentes à Tokyo ont conservé leur place, à savoir le skateboard, l'escalade sportive et le surf.

La nouveauté est donc constituée par le breakdance, un style de danse développé dans les années 1970 aux Etats-Unis. Les épreuves regrouperont 16 athlètes par genre (B-Boys et B-Girls) qui s'affronteront dans un Round Robin, avant des duels lors des quarts de finale, demi-finales et finale.

Les participants seront jugés par neuf arbitres selon six critères: créativité, personnalité, technique, changement, exécution et musicalité. Et pour pimenter le tout, les candidats ne savent pas avant sur quelle musique ils vont danser, ce qui les oblige à improviser.

30'000 fans attendus

Le breakdance jouira d'une exposition de choix au centre de Paris. Sur la place de la Concorde, où il y aura aussi des épreuves de skateboard, de BMX Freestyle et de street basketball (3X3), des tribunes pouvant accueillir 30'000 spectateurs ont été construites.

Quelques nouveautés ont par ailleurs été décidées dans les autres sports non permanents. Ainsi, en escalade sportive, il y aura désormais deux épreuves: un combiné bloc-difficulté – où sera aligné Sascha Lehmann, seul participant suisse – et une épreuve de vitesse.

Du nouveau sur et dans l'eau

Les spécialistes de canoë-kayak auront pour leur part désormais deux chances de médaille en slalom. La Bernoise Alena Marx et surtout le Genevois Martin Dougoud feront partie des candidats au podium en kayak mono et en cross.

Parmi les épreuves de voile, au large de Marseille, le kitesurf sera pour la première fois au programme de ces JO, avec au départ la Suissesse Elena Lengwiler. Enfin, en natation synchronisée, les hommes seront aussi de la partie.

