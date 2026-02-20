  1. Clients Privés
JO 2026 - Hockey sur glace Colin Muller tire sa révérence après la médaille de bronze

ATS

20.2.2026 - 21:05

Colin Muller ne sera plus le sélectionneur de l'équipe de Suisse dames. Au lendemain de la conquête de la médaille de bronze aux Jeux de Milan-Cortina, le natif de Toronto a annoncé au micro de la SRF son intention de quitter son poste.

Keystone-SDA

20.02.2026, 21:05

Colin Muller a, ainsi, conclu de manière abrupte les pourparlers entamés par Swiss Ice Hockey pour une éventuelle prolongation de contrat.

JO 2026 - Hockey sur glace. Colin Muller : «Je pense que c'était mon dernier match»

JO 2026 - Hockey sur glaceColin Muller : «Je pense que c'était mon dernier match»

La Fédération n'avait pas souhaité initier cette discussion avant le tournoi olympique. Une marque de défiance sans doute aux yeux de Colin Muller.

JO 2026 - Hockey sur glace. Les Suissesses se parent de bronze au bout du suspense !

JO 2026 - Hockey sur glaceLes Suissesses se parent de bronze au bout du suspense !

