Entame digne d'un film d'horreur pour les nageurs suisses

Les deux premières journées de compétition ont viré au cauchemar pour les nageurs suisses aux JO de Paris. Malade, Antonio Djakovic n'a pas pu défendre pleinement ses chances sur 200 et – surtout – sur 400 m libre. Roman Mityukov a, lui, échoué pour... 0''01 en séries du 100 m dos.

Bien sûr, ce n'est pas lors des épreuves du week-end que les nageurs et la nageuse suisses abattaient leurs meilleures cartes dans le chaudron de La Défense Arena. Un podium d'Antonio Djakovic aurait d'ailleurs constitué un immense exploit, la concurrence étant particulièrement féroce en crawl.

La délégation de Swiss Aquatics espérait prendre confiance dans La Défense Arena, elle a plutôt pris l'eau. Et si Antonio Djakovic, victime d'un refroidissement et à bout de forces samedi au terme de son 400 m, avait des excuses à avancer, l'incrédulité était de mise pour les autres.

Roman Mityukov, 17e sur 100 m dos, n'avait aucune explication à son échec. «Je dois en parler avec mon coach, il a un meilleur oeil», a glissé le Genevois, qui est resté à 0''36 de son meilleur temps de l'année. Serein, il préférait se projeter sur le 200 m dos, discipline dans laquelle il compte deux médailles mondiales.

Lisa Mamié pourra elle aussi se racheter, sur 200 m brasse. Mais sa déconvenue sur 100 m brasse (23e des séries en 1'07''65, à 0''88 de son meilleur chrono 2024), n'a rien de rassurant. Même constant pour Thierry Bollin, 26e du 100 m dos en 54''21, loin de son record personnel établi pourtant en avril dernier (53''67).

Relever la tête

Il s'agit désormais de relever la tête. Antonio Djakovic l'a d'ailleurs déjà fait dimanche. Alors qu'il avait manqué de forces sur les 150-200 derniers mètres samedi sur 400 m, il a pu s'arracher quasiment jusqu'au bout sur 200 m. Son chrono (1'47''46) a même failli suffire pour passer en demi-finales.

Eliminé pour 0''07 et évidemment déçu, le Zurichois affichait d'ailleurs un tout autre visage que la veille en zone mixte. Pas de larmes cette fois-ci, et moins de reniflements. Il a fait parler son orgueil de champion, et espère montrer tout son potentiel avec les relais du 4x200 m libre et du 4x100 m 4 nages.

Roman Mityukov fera lui aussi partie de ces ambitieux relais. Mais pour lui, c'est mercredi que tout se jouera, avec les séries et – si tout se passe comme prévu – les demi-finales du 200 m dos. «Je me sentais bien ces derniers jours. Je ne comprends pas ce chrono sur 100 m dos», a-t-il lâché en zone mixte.

«C'est dommage, mais c'est comme ça. Ca ne sert à rien de m'inquiéter. Je dois faire ce que j'ai fait toute la saison. Là, je vais vite passer à autre chose, récupérer durant les prochains jours, et me concentrer sur les entraînements basés sur le 200 m dos», a-t-il conclu.

