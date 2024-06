En rejoignant le Real Madrid, orphelin d'un buteur de classe mondiale depuis les départs de Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, Kylian Mbappé va former aux côtés de Bellingham et Vinicius un nouveau trident capable de faire trembler l'Europe.

Kylian Mbappé au Real Madrid c'est (enfin) fait ! Le Real Madrid a annoncer ce lundi la signature du capitaine de l'équipe de France Kylian Mbappé jusqu'en juin 2029. 04.06.2024

AFP Nicolas Larchevêque

Après Zidane-Figo-Beckham-Ronaldo et Benzema-Bale-Cristiano, le Real, qui vient de remporter sa quinzième Ligue des champions, alignera dès la saison prochaine ces nouveaux Galactiques, qui ont tout pour devenir l'une des meilleures attaques du monde.

A seulement 25 ans, Mbappé, sera le visage et de ce trio de jeunes stars aux côtés de Jude Bellingham (20 ans) et Vinicius Junior (23 ans), sérieux candidats au Ballon d'Or.

Le vainqueur de la Coupe du monde 2018 cherchera à imiter les exploits de son idole, Cristiano Ronaldo, qui, avec Bale et Benzema, a mené le Real Madrid à trois Ligues des champions consécutives sous la direction de Zinedine Zidane (2016, 2017, 2018).

Sur le terrain comme dans le vestiaire, le Français, l'Anglais et le Brésilien devront cohabiter pour ouvrir une nouvelle ère de succès au club merengue, qui a vu passer au cours de sa riche histoire de multiples stars du foot, sans toujours triompher.

Un défi pour Ancelotti

Un défi de taille pour l'entraîneur italien Carlo Ancelotti, qui possède néanmoins le savoir-faire tactique pour trouver la manière de les faire jouer ensemble et la personnalité pour préserver l'équilibre d'un vestiaire qu'il juge «sain».

Sa longue expérience dans la gestion des talents et des egos à Milan, Chelsea, au PSG et au Bayern Munich l'aidera à coup sûr à tirer le meilleur de cette association prometteuse sur le papier, comme il a su le faire cette saison.

Souvent utilisé comme 9 au PSG, Mbappé devra probablement faire quelques concessions pour s'intégrer dans le système 4-4-2 en losange construit autour de Bellingham, qui a permis au Real Madrid de réaliser une immense saison conclue par un triplé (Liga, Ligue des champions, Supercoupe d'Espagne), malgré le départ de Benzema.

Il devra sans doute commencer par laisser son aile gauche à Vinicius pour occuper l'axe droit de l'attaque, une position où il avait brillé lors de la Coupe du monde 2018.

Quatuor avec Rodrygo ?

L'autre option, plus offensive, d'Ancelotti serait de faire reculer un peu Bellingham sur le terrain pour permettre à Rodrygo de conserver sa place et d'évoluer avec son compère «Vini» et Mbappé.

Même s'il s'est mué en buteur depuis son arrivée au Real Madrid, le Golden Boy de Birmingham reste en effet un milieu offensif habitué à jouer avec d'autres stars en attaque, qu'il s'agisse du Norvégien Erling Haaland à Dortmund ou de l'Anglais Harry Kane.

Essayer de marquer à la fois Vinicius, Rodrygo et Mbappé, et contenir les montées de Bellingham deviendrait alors un sacré casse-tête pour les défenses adverses.

Vinicius, qui, avec l'aide d'Ancelotti, est passé du statut d'ailier fantasque assez irrégulier à celui d'attaquant d'élite capable de briser n'importe quelle défense, pourrait également bénéficier de la présence de Mbappé pour être plus libre sur le terrain.

«Les bons joueurs doivent savoir jouer ensemble. L'important est de maintenir un équilibre», avait estimé Ancelotti lors d'une conférence de presse le 17 février, laissant entendre qu'il devrait trouver un moyen de faire cohabiter ses stars. «Pour moi, les choses les plus importantes dans une équipe sont: la qualité et l'équilibre. Si vous êtes capable de combiner ces deux choses, vous aurez du succès», a-t-il ajouté.

A Madrid, beaucoup rappellent cependant que le talent n'est pas forcément gage de trophée, et que les Galactiques de Zidane, Figo et Ronaldo n'ont finalement pas eu le succès escompté, en décrochant seulement une Ligue des champions en 2002.