Peu inspiré et rapidement réduit à 10, le FC Barcelone a fait une entrée timide dans la Liga. Le tenant du titre a été tenu en échec 0-0 sur la pelouse de Getafe.

Getafe – Barcelona 0-0 LaLiga, 1ère journée, Saison 23/24 13.08.2023

Sans Dembélé, parti au PSG et pas encore remplacé, mais avec ses recrues Ilkay Gundogan et Oriol Romeu au coup d'envoi, le Barça n'a pu réussi à prendre la mesure d'une équipe de Getafe agressive et disciplinée.

Les Blaugrana ont été réduits à 10 à la 43e après l'expulsion de l'ailier brésilien Raphinha, qui a écopé d'un deuxième jaune pour un coup de coude sur le latéral Gaston Alvarez. Ils ont ensuite disputé la seconde période à 10 contre 10, après l'expulsion de Mata (57e), sans parvenir à ouvrir le score.

ATS