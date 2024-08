Interrogé en conférence de presse sur les débuts compliqués de Kylian Mbappé avec le Real Madrid, son entraîneur Carlo Ancelotti a estimé mercredi que ce n'était «pas le moment de s'inquiéter» pour l'attaquant français.

Kylian Mbappé : des débuts compliqués en Espagne. ats

AFP Gregoire Galley

Mbappé, buteur pour son premier match en Supercoupe d'Europe, mais qui n'a pas trouvé le chemin des filets en Liga malgré plusieurs occasions contre Majorque (1-1) et Valladolid (3-0) lors des deux premières journées, a été vivement critiqué dans la presse espagnole pour ses prestations mitigées.

«Le dernier but qu'il a marqué c'était le 14 août (en finale de la Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta, NDLR). Nous sommes le 28 août, ça ne fait que deux semaines donc ce n'est pas le moment de s'inquiéter, il très heureux ici et il a envie de marquer au prochain match», a déclaré le coach madrilène. «Il progresse de jour en jour, il est très motivé, très humble, il s'entraîne très bien et il s'adapte très bien», a-t-il répété devant la presse.

Le technicien a concédé que son équipe était encore en phase d'adaptation, sans son métronome Toni Kroos, parti à la retraite et avec l'incorporation de Mbappé en attaque, mais qu'elle avait «beaucoup de ressources offensives» avec le buteur français et les deux Brésiliens Vinicius et Rodrygo.

«C'est vrai que nous ne sommes pas à notre meilleur niveau en ce moment, mais nous avons marqué six buts en trois matches. Les buts ne seront jamais un problème ici, et ne l'ont jamais été», a-t-il expliqué.