La Fédération anglaise de football (FA) a ouvert une enquête pour corruption visant l'arbitre David Coote. Ce dernier est déjà suspendu pour des soupçons de consommation de drogue et pour des propos déplacés qu'il aurait proférés au sujet de l'ancien entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp.

L'arbitre anglais David Coote est toujours un peu plus dans la tourmente. KEYSTONE

AFP Nicolas Larchevêque

Selon le tabloïd The Sun, Coote (42 ans) aurait discuté avec un supporter de la possibilité de donner un carton jaune au joueur de Leeds Ezgjan Alioski, à la veille d'arbitrer le match entre Leeds et West Bromwich en octobre 2019. Le Sun ajoute que l'arbitre ayant effectivement averti le joueur, a ensuite envoyé un message au supporter disant «J'espère que tu as fait ce qu'il fallait comme discuté».

Coote, actuellement suspendu dans le cadre de deux autres affaires, s'est défendu en réfutant «fermement» ces «accusations fausses et diffamatoires». «Quels que soient mes problèmes personnels, ils n'ont jamais affecté mes décisions sur le terrain», a-t-il affirmé.

Insultes envers Klopp

L'UEFA a annoncé le 14 novembre l'ouverture d'une enquête visant David Coote après la publication d'images le montrant prétendument en train de sniffer une poudre blanche durant l'Euro 2024, où il officiait.

En Angleterre, l'arbitre est également sous le coup d'un double enquête de l'association anglaise des arbitres professionnels (PGMOL) et de la FA après la diffusion sur internet le 11 novembre de vidéos plus anciennes le montrant en train de critiquer et d'insulter l'Allemand Jürgen Klopp dans un cadre privé.