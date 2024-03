Le milieu de terrain de l'équipe de France et de la Juventus Turin Adrien Rabiot a jugé mardi «démesurée» la suspension de quatre ans pour dopage infligée à son coéquipier en club Paul Pogba.

Adrien Rabiot a jugé «démesurée» la suspension infligée à son coéquipier Paul Pogba. IMAGO/Insidefoto

«C'est dommage ce qu'il se passe. On est en contact, on se parle régulièrement. Il était à Turin ces derniers temps. Je sais qu'il attendait les motivations exactes de sa suspension pour faire appel. J'espère que la sanction sera réduite. Quatre ans, c'est une sanction démesurée. J'espère qu'elle sera réduite», a déclaré Rabiot en conférence de presse lors du rassemblement des Bleus avant les matches amicaux contre l'Allemagne, samedi à Lyon, et le Chili, le 26 mars à Marseille.

Pogba, 31 ans, a été contrôlé positif à la testostérone en août 2023 en marge de la première journée du Championnat d'Italie alors qu'il n'avait pas participé à cette rencontre.

Peu après la suspension de quatre ans décidée par les autorités antidopage italiennes, il a annoncé qu'il voulait saisir en appel le Tribunal arbitral du sport (TAS), tout en répétant n'avoir «jamais pris sciemment ou délibérément» des produits dopants.