Descente annulée : Odermatt s’offre un nouveau globe

Comme la descente des finales de Coupe du monde de Saalbach a été annulée, Marco Odermatt remporte son 4e globe de la saison. Celui de la descente complète ceux du général, du géant et du Super-G.

Et de 4 pour «Odi». KEYSTONE

On peut parler de saison aboutie pour Marco Odermatt. Avec quatre globes en sa possession, le Nidwaldien fait aussi bien que Hermann Maier lors des saisons 1999/00 et 2000/01.

Le désormais triple détenteur du grand globe termine avec 1947 points au général, soit 95 de moins que son record de la saison passée. Sans sa sortie en géant le week-end dernier et les diverses annulations de courses, il aurait très certainement dépassé ce total de 2045 unités.

Dimanche en Autriche, seul Cyprien Sarrazin pouvait priver le meilleur skieur du monde de son quatrième trophée de cristal de la saison.

Sept descentes annulées cette saison

Mais comme trop souvent cet hiver, la météo n'a pas été du côté des athlètes. Si certaines courses ont pu être replacées, cette descente de Saalbach a été la 13e course annulée de l'hiver côté masculin. La saison se termine d'ailleurs sur une annulation, comme elle avait commencé fin octobre sur le glacier du Rettenbach.

La descente a été logiquement la plus touchée par les caprices de la météo. Pas moins de sept courses, dont deux à Zermatt/Cervinia, Beaver Creek et Chamonix, ont dû être annulées avant celle de dimanche. Seules deux descentes ont pu être reprogrammées. L'une des courses à Zermatt/Cervinia a été rattrapée à Val Gardena et l'une des descentes de Beaver Creek a été s'est disputée à Wengen.

Odermatt termine la saison avec 13 succès et 20 podiums. Il égale son total de victoires de l'an dernier, mais décroche deux podiums de moins. Des chiffres à relativiser puisqu'il n'y a eu que 35 courses cette saison contre 38 l'an dernier. Odermatt a manqué d'égaler deux records d'Ingemar Stenmark: celui du nombre de géants remportés en une saison avec 10 (il en est resté à 9) et celui du nombre de succès en un hiver avec 14.

ats