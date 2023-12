Le slalom annulé : «On est un peu dans l'incompréhension»

Les deux courses de Coupe du monde de ski alpin prévues dimanche, le slalom hommes de Val d'Isère, en France, et le super-G femmes de St-Moritz, ont été annulées en raison des mauvaises conditions météo de la nuit, a indiqué la Fédération internationale de ski (FIS).

Les mauvaises conditions météo de la nuit ont privé les slalomeurs de course à Val d’Isère. KEYSTONE

«En raison des conditions actuelles de la piste après les pluies et les chutes de neige de la nuit et pour assurer la sécurité et l'équité des coureurs, le jury a décidé d'annuler le slalom prévu aujourd'hui», a indiqué dimanche matin une porte-parole de la FIS sur le réseau Telegram.

Quelques minutes plus tard, la FIS annonçait également l'annulation du super-G femmes de St-Moritz «en raison d'un changement drastique de l'état de la piste» et «pour garantir la sécurité des athlètes».

«Vraiment déçu, on est un peu dans l'incompréhension», a réagi le champion olympique français Clément Noël, chez lui à Val d'Isère. «C'est dommage, je me sentais bien et j'avais surtout envie de courir devant le public français».

«On ne s’y attendait pas, surtout que la météo n’est pas si mauvaise que ça. Il y a un poil de vent, vraiment léger, ce qui ne suffit normalement pas pour annuler un slalom. Cela veut dire que les conditions de neige ne doivent vraiment pas être suffisantes pour lancer tout le monde en toute sécurité», a ajouté Noël au micro de la chaîne «L’Equipe».

Avant de revenir sur les annulations à la chaîne en ce début de saison : «On se pensait un peu protégé en slalom parce qu’on est la discipline la plus «safe» à faire, la plus difficile à annuler. On nous balance normalement dans des conditions terribles. C’est vraiment dommage.»

La Coupe du monde de ski alpin poursuit son début de saison catastrophique, notamment chez les hommes qui voient ainsi une septième course être annulée sur neuf initialement programmées. Les femmes ont pour l'instant été un peu plus chanceuses au niveau de la météo avec seulement trois courses annulées pour neuf disputées.

«Il va peut-être falloir trouver des pistes d'avenir»

Fin octobre, le géant hommes d'ouverture de Sölden en Autriche avait dû être annulé en raison du vent. Ce sont ensuite les descentes (hommes et femmes) de Zermatt en Suisse et les courses masculines de Beaver Creek aux Etats-Unis qui n'avaient pas pu avoir lieu à cause des mauvaises conditions météo.

«C'est très frustrant de ne pas courir, pour tout le boulot que ça représente en termes d'organisation», a estimé le Français Victor Muffat-Jeandet. «Il va peut-être falloir trouver des pistes d'avenir parce que ça fait beaucoup de fois qu'il y a beaucoup d'efforts pour pas de spectacle à la fin».

De fait, les hommes n'ont pu skier qu'un seul slalom à Gurgl en Autriche mi-novembre et un géant à Val d'Isère samedi. Les purs spécialistes de la vitesse n'ont eux pas encore pu mettre de dossard. Ces multiples annulations sont un casse-tête pour la FIS, qui peine à reprogrammer les courses dans un calendrier déjà très chargé.

Si un géant et une descente hommes ont pu être recasés, les cinq autres courses masculines annulées (trois descentes, un super-G et le slalom de dimanche) et les trois courses femmes (deux descentes, un super-G) ne sont pas encore sûres d'être reprogrammées. La Coupe du monde se poursuit jeudi à Val Gardena en Italie pour les hommes, alors que les femmes ont rendez-vous à Val d'Isère samedi.